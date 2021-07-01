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Китайская компания Xiaomi добавила в прошивку MIUI 12.5 новую функцию. Пока что она доступна исключительно в закрытой бета-версии программного обеспечения. Речь идёт о режиме высокой производительности, который включается в настройках аккумулятора. Впервые функция была замечена в закрытой бета-версии оболочки от 28 июня 2021 года.

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Сейчас при переходе по пути «Настройки» –> «Питание и производительность» в MIUI 12.5 система покажет уровень заряда аккумуляторной батареи и оставшееся время автономной работы, а также предложит активировать один из двух режимов энергосбережения: «Экономия энергии» (Battery saver) и «Ультра-экономия энергии» (Ultra battery saver).

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В MIUI 12.5 Closed Beta от 28 июня 2021 года количество режимов увеличено до четырёх. К двум вышеупомянутым прибавили сбалансированный режим (Balanced) и режим высокой производительности (Performance mode). При активации последнего время автономной работы уменьшается. При этом должна быть повышена производительность смартфона в игровых приложениях.

Закрытую бета-версию программного обеспечения MIUI 12.5 v21.6.28 получило более трёх десятков моделей китайской компании разных годов выпуска. В список входят как старые флагманы вроде Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 Pro на базе процессором Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно, так и относительно недавние новинки Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra с однокристальной системой Snapdragon 888.

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Прошивка построена на базе операционной системы Android 11. В ней отсутствует русский язык, а в большинстве случаев заблокирована возможность установки Google Mobile Services. Также могут встречаться ошибки, так как речь идёт о бета-версии. Это стоит учитывать при установке программного обеспечения.

Если вы, несмотря ни на что, всё же хотите проверить, как работает смартфон при активации режима высокой производительности, можете установить MIUI 12.5 Closed Beta от 28 или 29 июня 2021 года. Но для этого нужно иметь разблокированный загрузчик и сторонний режим восстановления. Например, TWRP. Файлы для установки обновления можно скачать на сайте XDA Developers, перейдя по этой ссылке.

При обновлении программного обеспечения до версии MIUI 12.5 v21.6.28 или v21.6.29 рекомендуется сделать резервную копию данных. Все манипуляции со смартфоном вы проводите на свой страх и риск. В завершение добавим, что китайская стабильная прошивка MIUI 12.5 с новыми функциями появится в конце лета текущего года, а глобальную сборку не стоит ждать раньше сентября.