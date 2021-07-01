Samsung Galaxy Z Fold 3 замечен на качественных изображениях
В конце лета 2021 года южнокорейский технологический гигант Samsung представит сгибаемые смартфоны нового поколения. Одной из будущих новинок станет модель Samsung Galaxy Z Fold 3, которая засветилась в Сети на качественных изображениях.
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Флагман будет оснащаться двумя экранами, каждый из которых получит поддержку повышенной частоты обновления изображения и работы с электронным пером S Pen. Главная панель диагональю 7,55 дюйма будет построена на базе матрицы Foldable AMOLED и сможет похвастаться встроенной фронтальной камерой. На тыльной стороне будет установлен обычный 6,23-дюймовый экран на органических светодиодах.
Разрешение основной камеры пока что не уточняется, но известно, что в её состав войдут главный и сверхширокоугольный модули вместе с телеобъективом. При этом Samsung Galaxy Z Fold 3 обойдётся без перископа, то есть кратность оптического зума составит не более 3x.
В зависимости от комплектации аппаратная платформа Samsung Galaxy Z Fold 3 будет построена на базе чипа Exynos 2100, который используется в Samsung Galaxy S21, или на недавней новинке Snapdragon 888+. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 5-нанометровой технологии. Snapdragon 888+ стал первым мобильным процессором в мире с ядрами Cortex-X1 с частотой 3 ГГц.
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Смартфон показали в двух расцветках корпуса. На правом торце установлен биометрический сенсор, совмещённый с клавишей питания. В продаже модель появится с операционной системой Android 11 и прошивкой One UI нового поколения. Осенью сгибаемый флагман обзаведётся ОС Android 12.
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