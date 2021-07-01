Из-за обвала рынка криптовалют видеокарты GeForce RTX 3090 доступны со скидкой до 146 000 рублей
Сегодня мы писали о том, что китайские майнеры начали массово продавать видеокарты. Причём делают они это по ценам ниже тех, за которые эти ускорители были куплены. Ввиду экстремальных условий эксплуатации карт в режиме 24/7 в жарких помещениях и без должного охлаждения такие адаптеры сложно назвать лучшим выбором, даже несмотря на сниженную стоимость.
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Чтобы получить нормальную видеокарту, придётся обращаться к официальным ритейлерам. В магазинах цены ещё намного выше рекомендованных, зато стоимость постоянно снижается. Например, GeForce RTX 3090 в «Ситилинк» уже доступна со скидкой 146 000 рублей. Именно на столько подешевела модель Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER с частотой 1 785 МГц, что на 7,2% выше эталонного показателя. Её стоимость упала с 375 990 рублей до 229 990 рублей, то есть почти на 40%.
Карта AORUS GeForce RTX 3090 XTREME стоит 225 990 рублей. Она подешевела уже на 81 000 рублей или 26,5%. У этой карты есть трио разъёмов питания, а турбо-частота GPU достигает 1 860 МГц, что почти на 12% выше эталонного значения.
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По 225 990 рублей в «Ситилинк» стоят ещё три графических ускорителя. Первый – Gigabyte GeForce RTX 3090 VISION OC с частотой до 1 755 МГц (+5,4%) и двумя разъёмами 8 pin. Его цена упала с 350 990 рублей (-35,5%). Второй – Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC с такой же частотой GPU и скидкой около 20% (52 000 рублей). Третья модель – Palit GeForce RTX 3090 GamingPro. Её можно приобрести со скидкой около 30 000 рублей (-12%). Чип функционирует на эталонной частоте 1 695 МГц.
Есть в ассортименте магазина и более дорогие решения. В частности, карта Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE обойдётся в 235 990 рублей. Её стоимость снижена на 50 000 рублей (-17,3%). Частоту GPU увеличили 1 785 МГц (+7,2%).
Ещё 4 000 рублей нужно добавить, чтобы обзавестись моделью Palit GeForce RTX 3090 GameRock, частота процессора которой по сравнению с эталоном увеличена на 4,5% и равна 1 740 МГц. Сама видеокарта предлагается со скидкой порядка 33 000 рублей (-12%).
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