Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня мы писали о том, что китайские майнеры начали массово продавать видеокарты. Причём делают они это по ценам ниже тех, за которые эти ускорители были куплены. Ввиду экстремальных условий эксплуатации карт в режиме 24/7 в жарких помещениях и без должного охлаждения такие адаптеры сложно назвать лучшим выбором, даже несмотря на сниженную стоимость.

реклама

Чтобы получить нормальную видеокарту, придётся обращаться к официальным ритейлерам. В магазинах цены ещё намного выше рекомендованных, зато стоимость постоянно снижается. Например, GeForce RTX 3090 в «Ситилинк» уже доступна со скидкой 146 000 рублей. Именно на столько подешевела модель Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER с частотой 1 785 МГц, что на 7,2% выше эталонного показателя. Её стоимость упала с 375 990 рублей до 229 990 рублей, то есть почти на 40%.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Карта AORUS GeForce RTX 3090 XTREME стоит 225 990 рублей. Она подешевела уже на 81 000 рублей или 26,5%. У этой карты есть трио разъёмов питания, а турбо-частота GPU достигает 1 860 МГц, что почти на 12% выше эталонного значения.

реклама

По 225 990 рублей в «Ситилинк» стоят ещё три графических ускорителя. Первый – Gigabyte GeForce RTX 3090 VISION OC с частотой до 1 755 МГц (+5,4%) и двумя разъёмами 8 pin. Его цена упала с 350 990 рублей (-35,5%). Второй – Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC с такой же частотой GPU и скидкой около 20% (52 000 рублей). Третья модель – Palit GeForce RTX 3090 GamingPro. Её можно приобрести со скидкой около 30 000 рублей (-12%). Чип функционирует на эталонной частоте 1 695 МГц.

Есть в ассортименте магазина и более дорогие решения. В частности, карта Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE обойдётся в 235 990 рублей. Её стоимость снижена на 50 000 рублей (-17,3%). Частоту GPU увеличили 1 785 МГц (+7,2%).

Ещё 4 000 рублей нужно добавить, чтобы обзавестись моделью Palit GeForce RTX 3090 GameRock, частота процессора которой по сравнению с эталоном увеличена на 4,5% и равна 1 740 МГц. Сама видеокарта предлагается со скидкой порядка 33 000 рублей (-12%).

И последняя модель в магазине – Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING BOX . Она стоит 245 990 рублей с учётом скидки в размере 120 000 рублей (-33%). На момент написания материала это самый дорогой ускоритель в каталоге «Ситилинк».

Напомним, карта GeForce RTX 3090 была представлена в начале осени 2020 года. Флагманская модель поколения Ampere оснащается 8-нм чипом GA102 с 10 496 ядрами CUDA и 82 ядрами RT. В эталонной модели частота GPU достигает 1 695 МГц в режиме турбо. В арсенале есть 24 ГБ памяти типа GDDR6X с частотой 19,5 ГГц. Пропускная способность – 936,2 ГБ/сек.