Xiaomi представит 13 смартфонов до конца 2021 года
По данным GSMArena, в 2021 году китайская компания Xiaomi представила уже три десятка смартфонов, учитывая модели, которые могут менять название в зависимости от региона продаж. Для сравнения, за весь 2018 год ассортимент пополнился лишь 21 новинкой, в 2019 году появилось 34 устройства, а в 2020 году – на 15 больше.
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Всё идёт к тому, что в 2021 году производитель установит новый рекорд. Для этого ему нужно представить ещё 20 смартфонов. Точно появится ещё, как минимум, 13 моделей. Информация о них была опубликована на просторах всемирной паутины.
Смартфон с кодовым названием cygnus получит 90-герцевый дисплей и 108-мегапиксельную основную камеру на базе датчика изображения Samsung HMX. Также модели обещают сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
Устройство с кодовым именем bestla будет оснащаться 64-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsung GW3. В настоящее время это всё, что известно о грядущей новинке.
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В смартфонах hyacinth и mercury мы увидим 120-герцевые панели. Первая модель получит тройную основную камеру, венцом которой станет 108-мегапиксельная матрица Samsung HMX. Второе устройство обзаведётся тоже тремя модулями: главным на 48 Мп, ультраширокоугольным и телефото с 5-кратным оптическим масштабированием без потери качества.
Также стало известно о гаджетах с кодовыми названиями lepus и divine. Оба будут оборудованы дисплеями OLED с частотой обновления 90 Гц. Не исключается наличие встроенной в экран фронтальной камеры. Основная камера в каждом устройстве будет тройной с ультраширокоугольной оптикой и 5-кратным зумом. Первый смартфон получит 50-мегапиксельный датчик изображения Samsung GN3, а второму достанется 64-мегапиксельный сенсор Samsung GW3.
Ещё о семи грядущих новинках пока что вообще никакой информации нет. Всё, что известно – лишь кодовые имена: evergo, zeus, evergreen, pissaropro, psyche cupid и pissaro.
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