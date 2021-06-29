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33 смартфона Huawei и Honor 2018-2021 годов получили HarmonyOS

16 моделей уже получили финальную ОС.
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Китайская компания Huawei продолжает выпускать операционную систему HarmonyOS 2.0 для смартфонов, которые были анонсированы в период с 2018 по 2021 год. В список входят модели как самой Huawei, так и бренда Honor. За неделю производитель выпустил обновление программного обеспечения для 29 смартфонов, которые ранее работали на базе операционной системы Android 10 с прошивкой EMUI 11.

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Дюжина моделей обзавелась уже финальной версией HarmonyOS 2.0. В этот список вошли смартфоны флагманского уровня, выпущенные на рынок начиная с середины осени 2019 года. Они оснащаются 7-нанометровыми и 5-нанометровыми мобильным процессорами Kirin с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

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Huawei Mate X2 – складной флагман нового поколения на 5-нм чипсете Kirin 9000 5G – одно из немногих устройств, которое было выпущено в 2021 году. Вместе с ним апдейтом обзавелись Huawei Mate 40 Pro / Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design, которые тоже оснащаются этой однокристальной системой.

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HarmonyOS 2.0 Stable вышла на Huawei Mate 40 с процессором Kirin 9000E 5G и на модель Mate 40E, которая тоже появилась в 2021 году. Последняя оснащается 7-нанометровой системой-на-кристалле Kirin 990E. Этим же чипом оборудован прошлогодний флагман Huawei Mate 30E Pro 5G.

Также финальная версия операционной системы стала доступна для всех остальных смартфонов 30-й серии и для семейства Huawei P40. Суммарно, не считая Mate 30E Pro 5G, две линейки насчитывают восемь флагманских моделей на Kirin 990 4G и Kirin 990 5G.

Ещё шесть смартфонов китайской компании получили бета-версию HarmonyOS 2.0. Речь идёт о моделях серии nova, начиная с шестого поколения. Huawei nova 6 и nova 6 5G установлены чипы Kirin 990 4G и Kirin 990 5G соответственно, а Huawei nova 7 / nova 8 и их версии Pro оборудованы 7-нанометровой системой-на-кристалле Kirin 985.

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Тестовая версия операционной системы вышла сразу на одиннадцать смартфонов компании Honor. Модели, выпушенные после продажи бренда, будут работать на Magic UI 4.2, тогда как более старые устройства перейдут на HarmonyOS 2.0.

Уже протестировать программное обеспечение могут владельцы флагманских смартфонов 2018 года на 7-нанометровом процессоре Kirin 980. Апдейт доступен для Honor View 20, версии MOSCHINO EDITION и для слайдера Honor Magic 2.

Среди флагманов 2019 года в списке Honor 20 вместе с версией Pro на том же процессоре, а также Honor View 30 и View 30 Pro на Kirin 990. Прошлое поколение представлено смартфонами Honor 30, Honor 30 Pro / Pro+ с Kirin 985 и Kirin 990 5G соответственно. Также в списке довольно неожиданно оказался Honor Paly4 Pro с чипом Kirin 990 5G.

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