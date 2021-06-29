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Китайская компания Xiaomi официально анонсировала новый игровой ноутбук с дискретной графикой NVIDIA. И в этот раз нас ждёт более мощная видеокарта, чем ускорители серии MX, которые встречаются во многих портативных ПК производителя. Новинка называется Xiaomi Mi Notebook Pro X.

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Лэптоп хоть и был анонсирован официально, многие технические характеристики пока что не раскрываются. Полноценная презентация ноутбука запланирована на 30 июня 2021 года, то есть состоится уже завтра. При этом китайская компания опубликовала некоторые важные параметры и даже обнародовала официальную цену новинки.

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Для начала отметим, что Xiaomi Mi Notebook Pro X будет оснащаться 10-нанометровыми мобильными процессорами Intel Tiger Lake-H35. Конкретные модели чипов не уточняются, но есть шанс увидеть как Core i5, так и Core i7 в зависимости от комплектации.

Процессоры будут работать в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4x с частотой 4 266 МГц. Об этом компания тоже заявила официально. Но объёмы оперативки остаются в секрете. Нет информации и о вместимости твердотельного накопителя. Судя по опыту предыдущих ноутбуков компании, вполне возможно, что новинка может нести на борту 16 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью 512 ГБ вне зависимости от модификации.

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Главной же фишкой Xiaomi Mi Notebook Pro X станет дискретная мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Графический ускоритель был анонсирован калифорнийской компанией примерно полтора месяца назад. В его основе лежит 8-нанометровый GPU GA107 поколения Ampere с частотой от 1 035 МГц до 1 695 МГц в режиме Boost, 2 560 потоковыми процессорами и двумя десятками ядер трассировки лучей.

Карту оснастили 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 1 500 МГц и скоростью 12 Гбит/сек. Разрядной шины памяти – 128 бит, а пропускная способность достигает 192 ГБ/сек. Также отметим поддержку PCI Express 4.0 и HDMI 2.1. По производительности модель должна намного превосходить показатели GeForce GTX 1650 Ti, преемницей которой является новинка. По крайней мере так на презентации видеокарты заявили представители компании NVIDIA.

Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Mi Notebook Pro X составит 1 500 долларов. Только пока что непонятно, к какой из комплектаций относится данный ценник. Из прочего отметим цельнометаллический корпус и дисплей на органических светодиодах с поддержкой повышенной частоты обновления изображения.