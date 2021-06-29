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Цена на видеокарты AMD продолжает падать в Европе – стоимость опустилась на 200-540 евро

Дешевеют Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800 / 6800 XT и Radeon RX 6900 XT.
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Стоимость графических ускорителей AMD нового поколения в Европе падает на фоне низкого спроса со стороны майнеров и геймеров. Для первых главные причины – падение цены и рост сроков окупаемости. Второе до сих пор не готовы массово купать видеокарты для игр, переплачивая в несколько раз в сравнении с рекомендованной ценой.

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За последнее время в Европе существенно упали цены графических адаптеров нового поколения AMD. Речь идёт о видеокартах Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800 / 6800 XT и Radeon RX 6900 XT. Их стоимость с конца весны текущего года снизилась на 200-540 евро в зависимости от модели.

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На днях мы писали, что Radeon RX 6700 XT подешевела в среднем на 200 евро. При рекомендованной цене графического ускорителя 479 евро сейчас за него просят 730 евро, то есть на 52,4% больше. В магазине «Ситилинк» тоже продаются карты AMD. Самые дорогие – Radeon RX 6700 XT ROG STRIX GAMING OC и Radeon RX 6700 XT TUF GAMING OC в исполнении компании ASUS. Их стоимость составляет по 108 990 рублей. Самая дешёвая модель называется MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X OC и стоит порядка 95 000 рублей.

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Radeon RX 6800 в Европе оценили в 549 евро. В конце весны купить видеокарту можно было за 1 500 евро, после чего в середине июля цена упала до 1 050 евро, а за неделю видеокарта подешевела до 960 евро. Средняя стоимость Radeon RX 6800 XT в Европе за неделю снизилась на 250 евро, а за месяц – на 400 евро. Рекомендованная производителем цена составила 649 евро. В «Ситилинк» в наличии нет ни одной видеокарты, ни другой.

Флагманская модель Radeon RX 6900 XT хоть и дешевеет, но не очень быстро. Её оценили в 999 евро, но в мае карту продавали за 1 700 евро. К настоящему времени средняя стоимость ускорителя снизилась до 1 430 евро. В «Ситилинк» можно купить три графических ускорителя. Стоимость упала на 16 000-26 000 рублей составляет по 207 890 рублей. Покупателям доступны Gigabyte AORUS Radeon RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB с водяным охлаждением, SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT GAMING OC LIMITED EDITION и SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT OC EXTREME EDITION.

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Что касается производительности, Radeon RX 6900 XT – самая мощная видеокарта из четвёрки. Она имеет чип Navi 21 с частотой 1 825-2 250 МГц и 5 120 потоковыми процессорами. Объём памяти GDDR6 составляет 16 ГБ, эффективная частота – 16 ГГц, а пропускная способность – 512 ГБ/сек.

Radeon RX 6900 XT примерно на 8% по производительности опережает модель Radeon RX 6800 XT, которая в свою очередь выигрывает порядка 13% у Radeon RX 6800. Последнюю оснастили GPU Navi 21 с частотой 1 700-2 105 МГц и 3 840 потоковыми процессорами. Параметры памяти такие же, как в Radeon RX 6900 XT. Версия с приставкой XT обзавелась 4 608 потоковыми процессорами, а Boost-частота увеличена до 2 250 МГц.

Наконец, Radeon RX 6700 XT построена на базе Navi 22 с частотой 2 581 МГц в режиме Boost. Ускоритель имеет 2 560 потоковых процессоров и 12 ГБ VRAM стандарта GDDR6 с частотой 16 ГГц и пропускной способностью до 384 ГБ/сек. Разница в производительности в сравнении с Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT составляет 27%, 46% и 58% в пользу старших моделей соответственно.

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