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Китайская компания Xiaomi в 2017 году перестала выпускать компактные флагманские смартфоны. Последнем стал Xiaomi Mi 6 на базе однокристальной системы Snapdragon 835, выполненной по 10-нанометровой технологии. Уже не первый год ходят слухи о том, что модель, которой в апреле исполнилось четыре года, получит новую жизнь.

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Недавно Xiaomi выпустила переиздание хита продаж 2019 года Redmi Note 8. Версия 2021 года получила 12-нанометровый мобильный процессор Helio G85 производства MediaTek вместо 11-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 665.

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Обновлённое издание Xiaomi Mi 6 может обзавестись начинкой модели Xiaomi Mi 11 Lite 4G, сохранив оригинальный дизайн. Если так, то смартфон получит 8-нанометровый чип Snapdragon 732G без поддержки 5G, 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

В Mi 11 Lite 4G установлен аккумулятор на 4 250 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощность. 33 Вт через симметричный разъём USB-C. Но ёмкость батареи может быть уменьшена, учитывая 5,15-дюймовый дисплей в Xiaomi Mi 6.

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Напомним, оригинальная модель 2017 года помимо 5,15-дюймовой панели IPS LCD и 10-нм чипа Snapdragon 835 имела что предложить пользователям. Смартфон оснащался стереодинамиками, сдвоенной основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. 8-мегапиксельной фронталкой, лицевым сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу Home и аккумуляторной батареей ёмкостью 3 350 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой.

В продаже Xiaomi Mi 11 появился весной 2017 года с предустановленной операционной системой Android 7.1.1 Nougat и оболочкой MIUI 8. Спустя годы программное обеспечение в смартфоне обновилось до Android 9.0 Pie и MIUI 12.

Китайский вариант флагмана был доступен в модификациях 6/64 ГБ и 6/128 ГБ стоимостью 385 долларов и 450 долларов соответственно по текущему курсу. Также компания выпустила версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в керамическом корпусе. Цена составила 465 долларов. В России появилась стеклянная версия в конфигурации 6/64 ГБ, которую оценили в 29 990 рублей.