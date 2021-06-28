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В начале весны 2021 года американская компания AMD представила графический ускоритель Radeon RX 6700 XT. В его основе лежит 7-нанометровый чип Navi 22 XT с поддержкой DirectX 12 Ultimate. Модель в Европе оценили в 479 евро (41 000 рублей), но купить за эти деньги её сложно. Тем не менее видеокарта начала существенно дешеветь.

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В мае текущего года средняя стоимость Radeon RX 6700 XT в Европе составляла 930 евро (80 000 рублей). Однако, через месяц цена графического адаптера упала до 800 евро (69 000 рублей), а ещё за неделю модель подешевела ещё на 70 евро (6 000 рублей). Таким образом, средняя стоимость видеокарты нового поколения в Европе упала на 200 евро (17 000 рублей).

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В магазине «Ситилинк» тоже есть несколько моделей на базе Radeon RX 6700 XT. Самые дорогие – Radeon RX 6700 XT TUF GAMING OC и ROG STRIX GAMING OC. Стоимость каждой видеокарты составляет 108 890 рублей. Оба ускорителя имеют три вентилятора, два разъёма 8 pin и GPU с частотой 2 622 МГц в режиме Boost.

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Самые доступные видеокарты в магазине «Ситилинк» – MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X и MECH 2X OC с двумя вентиляторами. Сейчас цена каждой модели составляет порядка 95 000 рублей. Ускорители оборудованы GPU с частотой 2 474 МГц и 2 620 МГц в режиме Boost.

Radeon RX 6700 XT входит в топ-10 самых мощных настольных видеокарт по версии TechPowerUp. Она смогла опередить модели GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2080 SUPER на 2% и 4% соответственно. Впереди – GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 3070 / 3070 Ti, Radeon RX 6800 / 6800 XT, GeForce RTX 3080 / 3080 Ti, Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090.

Видеочип Navi 22 XT эталонной модели работает на частоте от 2 321 МГц до 2 581 МГц. Карта оборудована памятью GDDR6 в объёме 12 ГБ с физической частотой 2 ГГц и эффективной частотой 16 ГГц. Она соединена с GPU 192-разрядной шиной, а пропускная способность достигает 384 ГБ/сек.

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Navi 22 XT обзавёлся 2 560 потоковыми процессорами, 160 текстурными блоками и 40 ядрами трассировки лучей. Эталонная модель оборудована одним портом HDMI 2.1 и тремя DP1.4a. Требования по теплоотводу составляют 230, Вт, а рекомендуемая мощность блока питания – минимум 550 Вт.