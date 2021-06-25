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Уже менее трёх месяцев остаётся до презентации смартфонов семейства iPhone 13. Новое поколение флагманов будет анонсировано в сентябре, а в его состав войдёт четыре модели, как и годом ранее. Несмотря на решение Apple прекратить производство версии mini из-за слабых продаж, американский технологический гигант и в 2021 году анонсирует компактный вариант iPhone 13.

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На днях в Сеть утекла реальная фотография, на которой запечатлены сразу все будущие новинки. Снимок раскрывает дизайн тыльной панели каждого из четырёх смартфонов. Заметим, что задник – единственный элемент, который позволяет быстро отличаться современные телефоны между собой.

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Можем видеть, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max не будут отличаться внешне от своих предшественников. Сзади расположена большая площадка основной камеры с тремя модулями, светодиодной вспышкой и датчиком LiDAR. По предварительной информации, разрешение каждого сенсора составит 12 Мп, а кратность оптического зума в телеобъективе – 3x. При этом старшая модель от обычной версии Pro может немного отличаться оптикой.

iPhone 13 mini и iPhone 13 сохранят сдвоенные камеры, как у iPhone 12 и iPhone 12 mini. При этом расположение самих оптических модулей поменяется. Теперь они будут размещены диагонально, а не вертикально. Телеобъективов у младших моделей мы вновь не увидим. Разрешение стандартной и сверхширокоугольной камер составит по 12 Мп.

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Все четыре смартфона смогут снимать видео в 4K UHD при 24 FPS, 30 FPS и 60 FPS. Поддержки 8K UHD, учитывая разрешение лишь 12 Мп, мы не увидим. По предварительной информации, iPhone 13 и версия mini будут оборудованы 60-герцевыми панелями, а стоимость составит 699-849 долларов и 799-949 долларов соответственно, то есть не изменится в сравнении со смартфонами текущего поколения.

iPhone 13 Pro Max станет самым дорогим флагманом Apple за всю историю. Он предложит пользователям накопитель на 1 ТБ в топовой модификации, а стоимость составит 1 599 долларов. Версии со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ подорожают на 50 долларов в сравнении с iPhone 12 Pro Max и будут стоить 1 149-1 449 долларов.

iPhone 13 Pro тоже станет на 50 долларов дороже. Обойдётся модель в зависимости от комплектации в 1 049-1 499 долларов. При этом топовый вариант также получит 1 ТБ встроенной памяти. И в завершение добавим, что в старших версиях мы наконец-то увидим панели с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В связи с этим ожидается увеличение ёмкости аккумуляторных батарей и, как следствие, толщины корпуса.