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В августе 2020 года китайская компания Xiaomi в честь своего десятилетнего юбилея представила несколько смартфонов во главе с Xiaomi Mi 10 Ultra. Это был флагман на Snapdragon 865 и лучший камерофон в истории производителя из Поднебесной.

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В день премьеры, за несколько часов до старта самого мероприятия, на просторах всемирной паутины появилось видео, в котором китайский блогер Beautiful Technology распаковал Xiaomi Mi 10 Ultra. Как оказалось, он получил смартфон от китайского производителя на обзор и нарушил эмбарго, опубликовав ролик раньше срока.

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Xiaomi осталась недовольна таким решением блогера, так как несмотря на быстрое удаление видео из социальной сети Weibo, оно успело распространиться по другим площадкам. Кроме того, многие новостные ресурсы опубликовали скриншоты из ролика. В результате Xiaomi потребовала от блогера 1 млн долларов в качестве компенсации.

Производителю пришлось обратиться в Китайскую международную торгово-экономическую арбитражную комиссию. Она постановила, что действия блогера нарушили соглашение о конфиденциальности и привели к серьёзным последствиям.

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Но сумма штрафа оказалась намного меньше, чем изначально требовала Xiaomi. Блогеру придётся заплатить 1 млн китайских юаней, что эквивалентно 155 000 долларов. Кроме того, он должен будет публично извиниться, признать факт нарушения соглашения о конфиденциальности и поблагодарить руководство китайской компании за доверие. На это у него есть 30 дней.

Насколько соразмерным является штраф наказанию, сложно сказать, учитывая то, что до анонса Xiaomi Mi 10 Ultra оставалось несколько часов. Но что интересно, вину за инцидент берёт на себя мать китайского блогера. По её словам, она сама опубликовала видео, не зная о соглашении между Xiaomi и её сыном.