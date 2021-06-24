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28 октября 2020 года американский гигант AMD представил видеокарту Radeon RX 6800. Она построена на базе выполненного по 7-нанометровой технологии процессора Navi 21 XL. Тогдашняя новинка, как и все остальные ускорители, оказалась в дефиците сразу же. Причиной стали майнеры. Со временем видеокарта появилась в продаже по цене, далёкой от рекомендованной. Сейчас стоимость Radeon RX 6800 всё ещё намного выше, чем должны быть, но постепенно карта начинает дешеветь. В частности, за месяц в Европе её средняя цена упала уже на 450 евро.

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Рекомендованная производителем стоимость графического ускорителя в Европе составила 579 евро. Это примерно на 100 евро больше, чем в США, где модель оценили в 579 долларов, что эквивалентно 485 евро по текущему курсу. Тем не менее в мае этого года видеокарту на европейском рынке сложно было приобрести даже с двукратной наценкой. Средняя стоимость ускорителя составляла 1 499 евро. Однако, по данным ComputerBase, за месяц Radeon RX 6800 подешевела почти на треть. Средняя цена модели упала на 450 евро и теперь составляет 1 049 евро.

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Одной из причин такой ситуации является то, что криптовалюта Ethereum стабильно падает в цене, а сроки окупаемости графических ускорителей увеличиваются. В связи с этим ритейлеры начали опускать стоимость. С другой стороны, на них давит поведение простых геймеров, которые даже при скидке 450 евро не готовы платить за адаптер уровня Radeon RX 6800 свыше 1 000 евро.

В плане производительности, по данным TechPowerUp, видеокарта оказалась мощнее, чем GeForce RTX 3070 / 3070 Ti и GeForce RTX 2080 Ti. Разница в производительности в играх составляет 9% / 3% и 15% соответственно. Версии XT героиня заметки уступает сразу 15%, а отставание от GeForce RTX 3080 составляет 18%. Radeon RX 6900 XT, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 ушли далеко вперёд – на 25%, 32% и 33% соответственно.

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Напомним, что Radeon RX 6800 имеет GPU с частотой 1 700 МГц, которая в режиме Boost повышается до 2 105 МГц. Чип соединяется с оперативной памятью, объём которой составляет 16 ГБ. VRAM стандарта GDDR6 имеет физическую частоту 2 ГГц и эффективную 16 ГГц. Пропускная способность – 512 ГБ/сек. 7-нанометровая платформа Navi 21 XL обзавелась 3 840 потоковыми процессорами и 60 ядрами трассировки лучей.

Также отметим, что эталонная модель имеет габаритные размеры 267 x 120 x 40 мм, занимает два слота, а TDP составляет 250 Вт. В AMD Radeon RX 6800 есть два 8-контактных разъёма для подключения дополнительного питания, один разъём HDMI, два DisplayPort и один USB-C.