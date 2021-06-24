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Южнокорейская компания Samsung долгое время не вступала в гонку мегапикселей. В первую очередь это касается смартфонов флагманского уровня. Но в прошлом году она всё же решила оснастить флагманские модели сенсорами высокого разрешения. Samsung Galaxy S20 Ultra получил модули на 108 Мп и 48 Мп, а в Galaxy S21 и Galaxy S21+ использовался датчик на 64 Мп. Ситуация повторилась в этом году в семействе Galaxy S21.

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Но уже в смартфонах Samsung Galaxy S22 южнокорейский производитель вновь откажется от матриц на 64 Мп и 108 Мп. К старым сенсорам 12-мегапиксельного разрешения всё же компания возвращаться не планирует, если мы говорим об основном модуле. По данным сетевых информаторов, в моделях Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут использоваться стандартные камеры на 50 Мп. Матрицы на 50 Мп стали довольно популярными. Они используются в Xiaomi Mi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Reno6 Pro+ vivo X60 Pro+, Huawei P40 Pro+ и ещё нескольких моделях.

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В Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ разрешение телеобъектива в сравнении с предшественниками уменьшится в несколько раз – с 64 Мп до 12 Мп. Зато появится полноценный оптический 3-кратный зум. Напомним, модели текущего поколения предлагают 1,1-кратное оптическое масштабирование. Приближение кратностью 3x тоже предусмотрено, но оптико-цифровое, то есть гибридное.

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А вот в ультраширокоугольных камерах смартфонов следующего поколения никаких изменений не предвидится. Каждый флагман будет оснащаться 12-мегапиксельными сенсорами, дополненными сверхширокоугольными объективами. Также стоит отметить отсутствие сенсоров ToF 3D, что весьма радует.

В Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ мы не увидим перископных телеобъективов. Их южнокорейская компания прибережёт для версии Ultra. Все три флагмана нового поколения получат однокристальную систему Exynos с графикой AMD вместо Mali. При этом чипсет обзаведётся поддержкой технологии трассировки лучей.

Анонс смартфонов семейства Samsung Galaxy S22 состоится в начале 2022 года. В продажу будущие новинки поступят с предустановленной операционной системой Android 12 и фирменной прошивкой One UI нового поколения поверх двенадцатой ревизии «зелёного робота».