Huawei привезла в Россию телевизоры на HarmonyOS стоимостью от 59 990 рублей
В начале лета этого года компания Huawei представила операционную систему HarmonyOS 2.0. Изначально она разрабатывалась в качестве программной основы для телевизоров и умной электроники в автомобили, но из-за санкций со стороны США пришлось и смартфоны перевести на это ПО. Новые телевизоры Huawei Vision S стали первыми устройствами китайской компании на базе HarmonyOS 2.0, которые появились в России.
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Производитель привёз две модели. Обе оборудованы дисплеем формата 4K ULTRA HD с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Обе новинки оснащаются панелями LED. В телевизорах есть 13-мегапиксельная камера для видеозвонков через Telegram и MeeTime. Также компания отмечает поддержка работы с голосовыми помощниками «Салют», квартет стереофонических динамиков и тесную интеграцию со смартфонами Huawei.
Официальная рекомендованная производителем стоимость Huawei Vision S 55-дюймовым дисплеем составила 59 990 рублей. Вариант с экраном диагональю 65 дюймов компания оценила в 89 990 рублей. Старт продаж запланирован на 2 июля 2021 года.
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До этого времени все желающие могут оформить на телевизоры предварительный заказ и получить скидку 6 000 рублей (5 000 рублей + купон на 1 000 рублей) на младшую модель и сразу 12 000 рублей (7 000 рублей + купон на 5 000 рублей) на старшую. Таким образом, 55-дюймовая новинка обойдётся в 53 990 рублей, а цена 65-дюймового телевизора будет снижена до 77 990 рублей. В обоих случаях за предварительный заказ предусмотрен ещё один подарок – планшетный компьютер стоимостью 16 990 рублей.
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