Отменённый смартфон компании LG показали на видео
Южнокорейская компания LG уже официально закрыла мобильное подразделение. Формально последними смартфонами производителя из Сеула стали модели LG W41, W41 Pro и W41+, которые были анонсированы 22 февраля текущего года. Но минувшей весной, когда LG официально объявила о выходе из мобильного бизнеса, появилась информация о новом смартфоне, которому не суждено было выйти на рынок. Имя ему LG Velvet 2 Pro.
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Отменённый флагман оборудован мобильным процессором Snapdragon 888. Южнокорейская компания приняла решение продать все устройства своим сотрудникам по цене лишь 170 долларов. Заметим, что стоимость самого дешёвого смартфона в мире на Snapdragon 888 с учётом всевозможных скидок составляет около 380 долларов. По этой цене исключительно жители и гости Китая могли купить в официальном магазине Xiaomi в Поднебесной модель Redmi K40 на распродаже 618.
Несмотря на то, что LG Velvet 2 Pro не появится в продаже, компания запретила своим сотрудникам публиковать информацию о смартфоне, делать обзоры и выставлять его на продажу. Тем не менее сейчас на просторах всемирной паутины появилось видео с распаковкой отменённой модели.
Ролик подтверждает, что смартфон второго поколения сохранила дизайн и часть параметров своего предшественника, который стоил порядка 900 долларов. Спереди мы можем видеть экран на органических светодиодах с пластиковой подложкой. Диагональ составляет 6,8 дюйма. Панель имеет разрешение Full HD+, поддерживает частоту обновления 120 Гц и соответствует стандарту HDR10+.
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Основная камера LG Velvet 2 вобрала в себя главный модуль на 64 Мп и ультраширокоугольный на 12 Мп, а компанию им составил 8-мегапиксельный телеобъектив. Дизайн такой же, как и у оригинального Velvet – три вертикальных модуля без общей площадки.
Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888 трудится в паре с 8 ГБ оперативной памяти, в то время как накопитель рассчитан на 128 ГБ информации. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи в смартфоне составила 4 500 мА*ч. Флагман поступил бы в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и проприетарным программным обеспечением LG UX.
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