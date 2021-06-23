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Американская компания Apple в прошлом году анонсировала сразу четыре смартфона впервые в своей истории. Мы уже привыкли каждый год получать обычную модель, улучшенную версию и увеличенный вариант последней. Минувшей осенью был ещё один смартфон – iPhone 12 mini. Он стал уменьшенной модификацией iPhone 12.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании пришлось перенести на полтора месяца премьеру смартфонов нового поколения. Причём Apple отправила в продажу не все смартфоны сразу, а с небольшим перерывом.

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В январе текущего года стало известно, что iPhone 12 mini оказался самой непопулярной новинкой производителя из Купертино. На старте доля всех четырёх смартфонов в общей структуре реализации составила 76%. Но на выход младшей модели рынок особо-то никак и не отреагировал. На неё пришлось порядка 5% от всего объёма реализации. Для сравнения, доля iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max составила примерно 27%, 23% и 21% соответственно. Мало того, версия mini оказалась даже менее популярной, чем iPhone SE 2020, который, по сути, является симбиозом iPhone 8, iPhone Xr и iPhone 11.

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Из-за не самых высоких продаж американская компания решила снять с производства iPhone 12 mini. При этом она надеется до премьеры смартфонов нового поколения распродать все складские запасы версии mini. Что интересно, в рамках семейства iPhone 13 нас вновь ждёт 5,4-дюймовая модель с приставкой mini. Объясняется это инерционностью проектно-производственных процессов.

Напомним, что iPhone 12 mini оборудован 5,4-дюймовой панелью формата Full HD+ с широким узнаваемым вырезом для 12-мегапиксельной фронтальной камеры, динамика с сенсоров системы Face ID. Аппаратная платформа строится вокруг первого в мире коммерческого 5-нанометрового процессора Apple A14 Bionic. Чип работает с 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя в зависимости от комплектации может составлять 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ.

В смартфоне установлена сдвоенная основная камера разрешением 12 Мп + 12 Мп, которая может снимать видео в 4K UHD при 24-60 к/сек. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 2 227 мА*ч. Он поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и 12 Вт соответственно. Также отметим NFC, стереозвук, защиту от воды класса IP68 и отсутствие выхода под наушники.

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В магазине «Ситилинк» можно купить iPhone 12 mini по скидке во всех трёх модификациях памяти. Версия с накопителем на 256 ГБ обойдётся примерно в 77 000 рублей. Стоимость конфигураций с 64 ГБ и 128 ГБ хранилища составляет соответственно 63 580 рублей и 67 490 рублей.