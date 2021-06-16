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Только что мы писали о смартфонах Honor 50 и Honor 50 Pro. Сегодня компания анонсировала три модели. Последняя новинка называется Honor 50 SE. Она позаимствовала часть параметров у старших братьев и выполнена в похожем стиле.

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Honor 50 SE оказался самой габаритной новинкой за счёт 6,78-дюймовой панели. Смартфон имеет размеры 164,73 x 75,63 x 8 мм при массе 191 грамм. В основу экрана положена матрица IPS с частотой обновления 120 Гц, а биометрический сенсор перебрался на правый торец, где его совместили с кнопкой питания. Дисплей имеет разрешение Full HD+, плотность точек 387 пикселей на дюйм и соответствует стандарту HDR10.

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Аппаратная платформа в новинке построена на базе 6-нанометровой однокристальной системы Dimensity 900, которая использовалась лишь в OPPO Reno6. В процессоре установлены ядра с частотой до 2,4 ГГц в паре с графическим ускорителем Mali-G68 MC4. Вне зависимости от комплектации новинка оснащается 8 ГБ ОЗУ, а вместимость постоянного запоминающего устройства может составлять 128 ГБ или 256 ГБ. Здесь всё, как у стандартной модели.

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Из основной камеры убрали один 2-мегапиксельный датчик изображения. Ультраширокоугольный модуль имеет разрешение 8 Мп, а главной фишкой смартфона мог стать новый 100-мегапиксельный сенсор. Но, как оказалось, версия SE тоже оснащается основным модулем на базе 108-мегапиксельной матрицы. 4K UHD при 60 к/сек не поддерживается. Для селфи на лицевой панели установлена одинарная фронтальная камера с 16-мегапиксельным разрешением.

В Honor 50 SE используется аккумулятор на 4 000 мА*ч, как у версии Pro, но при этом мощность быстрой зарядки составляет 66 Вт, как у стандартного издания. Производитель добавил слот для microSD (гибридный) и разъём для наушников. Есть также поддержка Near Field Communication, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB-C.

В продаже за пределами Поднебесной новинка появится с предустановленными сервисами Google. Работать смартфон будет на базе новой фирменной прошивки Magic UI 4.2 с операционной системой Android 11 в основе. Стоимость Honor 50 SE составила 375 долларов или 420 долларов в зависимости от комплектации. На рынке появятся версии Ocean Blue, Magic Mirror и Bright Black. Старт продаж в Китае запланирован на 2 июля 2021 года. В России модель тоже будет доступна, но о сроках пока что информации нет.