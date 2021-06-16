Видеокарты GeForce RTX 3090 ощутимо подешевели – скидки до 55 000 рублей
Вслед за не самыми топовыми графическим ускорителями GeForce RTX 30 поколения Ampere начали дешеветь и флагманские видеокарты GeForce RTX 3090. В магазине «Ситилинк» со скидкой до 55 000 рублей доступно шесть моделей.
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AORUS GeForce RTX 3090 XTREME – на данный момент самый дорогой графический адаптер. Его стоимость составляет 345 990 рублей с учётом скидки в размере 30 000 рублей. Карта имеет по три порта HDMI 2.1 и DP 1.4a. Есть три вентилятора и три 8-контактных разъёма для подключения питания от БП. Boost-частота GPU составляет 1 860 МГц, что на 9,7% больше в сравнении с эталоном.
Сразу на 10 000 рублей дешевле обойдётся ещё одна видеокарта в исполнении тайваньской компании Gigabyte. С 365 990 рублей до 335 990 рублей подешевел графический ускоритель GeForce RTX 3090 GAMING OC, чип которого в Boost-режиме разгоняется до 1 755 МГц (+3,5% от эталона). Карта потребляет 350 Вт. Портов HDMI 2.1 предусмотрено только два, а также отсутствует третий 8-контактный разъём.
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На 30 000 рублей подешевел ускоритель GeForce RTX 3090 VISION OC от Gigabyte. Новая стоимость составляет 320 990 рублей. Карта имеет такой же набор интерфейсов, как и предыдущая модель. GPU в Boost-режиме работает на частоте 1 755 МГц (+3,5% от эталона).
Palit GeForce RTX 3090 GameRock упал в цене с 342 990 рублей до 312 990 рублей. В состав графического адаптера вошёл только один разъём HDMI 2.1. Для подключения питания от БП предусмотрено три разъёма 8 pin. Значение TDP видеокарты составляет 370 Вт. В режиме Boost частота GPU повышается до 1 740 МГц (+2,65% от эталона).
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Столько же стоит ещё одна видеокарта компании Palit Microsystems – GeForce RTX 3090 GamingPro. Её GPU работает на частотах 1 395-1 695 МГц, как и референсная модель. TDP составляет 350 Вт. Есть один разъём HDMI 2.1, два 8 pin и три DisplayPort 1.4a.
Наконец, самая доступная видеокарта обойдётся в 289 990 рублей. Это MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC. Она ранее стоила 345 990 рублей, но упала в цене сразу на 55 000 рублей. Заметим, что модель стоит лишь на 50 000 рублей дороже в магазине «Ситилинк», чем GeForce RTX 3070 GAMING OC от Gigabyte, которая обойдётся в 238 580 рублей.
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Ускоритель в исполнении MSI обладает таким же набором интерфейсов, как и предыдущая карта от Palit. TDP составляет 350 Вт, а максимальная частота графического процессора – 1 725 МГц, то есть примерно на 1,77% больше в сравнении с эталоном.
Заметим, что все видеокарты, о которых мы написали, оборудованы тремя вентиляторами и занимают три слота на материнской плате. В ускорителях установлено 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Она соединена с GPU 384-битной шиной, что вместе с эффективной частотой 19,5 ГГц обеспечивает пропускную способность до 936,2 ГБ/сек. GPU в GeForce RTX 3090 выполнен по 8-нанометровой технологии, имеет 10 496 ядер CUDA и 82 ядра трассировки лучей.
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