Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Предположения пользователей и слухи об отмене выхода программного обеспечения MIUI 12.5 для смартфона 2018 года Xiaomi Mi 8 привели к тому, что китайской компании пришлось официально комментировать ситуацию. А такое бывает довольно редко.

реклама

Для начала напомним, что 1 апреля 2021 на официальном сайте компании появилась информация о выходе стабильной версии MIUI 12.5 для Xiaomi Mi 8 и ещё нескольких флагманских смартфонов 2018 года выпуска. Но потом оказалось, что это была лишь первоапрельская шутка.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

С того момента уже прошло два с половиной месяца, а о стабильной прошивке MIUI 12.5 никакой информации не появлялось. Но недавно в Сети начались разговоры о том, что флагман трёхлетней давности останется без новой версии программного обеспечения.

Вчера, 15 июня 2021 года, Гоцюань Чжан, директор подразделения разработки ПО для моделей Xiaomi, официально подтвердил, что Xiaomi Mi 8 всё-таки обзаведётся прошивкой MIUI 12.5. Построена она будет на базе операционной системы Android 10.

реклама

Что интересно, ещё в середине весны текущего года этот же человек анонсировал выход стабильной сборки программного обеспечения для Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S и Mi MIX 3. Сейчас о судьбе трёх других моделей менеджер не сказал ни слова. Напомним, что все они были анонсированы в 2018 году и получили 10-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 845.

Ожидается, что MIUI 12.5 Stable для Xiaomi Mi 8 выйдет в конце лета или в начале осени нынешнего года. По словам Чжана, в настоящее время программное обеспечение проходит адаптацию. Заметим, что ещё осенью прошлого года герой заметки с другими моделями 2018 года выпуска выпали из программы закрытого бета-тестирования оболочки.

реклама

Xiaomi Mi 8 – второй после Mi MIX 2S смартфон китайской компании на базе чипсета Snapdragon 845. Модель обзавелась аккумулятором ёмкостью 3 400 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по технологии Qualcomm Quick Charge 4+. Также отметим основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельную фронталку и экран Super AMOLED диагональ 6,21 дюйма с широким вырезом в стиле последних смартфонов Apple. В продаже модель появилась с программным обеспечение MIUI 9 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.