Xiaomi официально подтвердила выход прошивки MIUI 12.5 для флагмана 2018 года
Предположения пользователей и слухи об отмене выхода программного обеспечения MIUI 12.5 для смартфона 2018 года Xiaomi Mi 8 привели к тому, что китайской компании пришлось официально комментировать ситуацию. А такое бывает довольно редко.
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Для начала напомним, что 1 апреля 2021 на официальном сайте компании появилась информация о выходе стабильной версии MIUI 12.5 для Xiaomi Mi 8 и ещё нескольких флагманских смартфонов 2018 года выпуска. Но потом оказалось, что это была лишь первоапрельская шутка.
С того момента уже прошло два с половиной месяца, а о стабильной прошивке MIUI 12.5 никакой информации не появлялось. Но недавно в Сети начались разговоры о том, что флагман трёхлетней давности останется без новой версии программного обеспечения.
Вчера, 15 июня 2021 года, Гоцюань Чжан, директор подразделения разработки ПО для моделей Xiaomi, официально подтвердил, что Xiaomi Mi 8 всё-таки обзаведётся прошивкой MIUI 12.5. Построена она будет на базе операционной системы Android 10.
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Что интересно, ещё в середине весны текущего года этот же человек анонсировал выход стабильной сборки программного обеспечения для Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S и Mi MIX 3. Сейчас о судьбе трёх других моделей менеджер не сказал ни слова. Напомним, что все они были анонсированы в 2018 году и получили 10-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 845.
Ожидается, что MIUI 12.5 Stable для Xiaomi Mi 8 выйдет в конце лета или в начале осени нынешнего года. По словам Чжана, в настоящее время программное обеспечение проходит адаптацию. Заметим, что ещё осенью прошлого года герой заметки с другими моделями 2018 года выпуска выпали из программы закрытого бета-тестирования оболочки.
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Xiaomi Mi 8 – второй после Mi MIX 2S смартфон китайской компании на базе чипсета Snapdragon 845. Модель обзавелась аккумулятором ёмкостью 3 400 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по технологии Qualcomm Quick Charge 4+. Также отметим основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельную фронталку и экран Super AMOLED диагональ 6,21 дюйма с широким вырезом в стиле последних смартфонов Apple. В продаже модель появилась с программным обеспечение MIUI 9 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.
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