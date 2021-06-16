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Xiaomi создаёт отряд пионеров для улучшения прошивки MIUI 12.5

Главной задачей станет оперативное реагирование на все неисправности ПО.
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Китайская компания Xiaomi ещё в конце прошлого года анонсировала программное обеспечение MIUI 12.5. Несмотря на это, производителю потребовалось около трёх месяцев на то, чтобы начать рассылать стабильную прошивку в Китае. Глобальную версию оболочки пришлось ждать ещё чуть больше. MIUI 12.5 стала одной из самых критикуемых надстроек производителя из Поднебесной. Для улучшения прошивки компания Xiaomi решила создать отряд пионеров.

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Производитель открывает новое подразделение, которое будет заниматься отслеживанием проблем MIUI 12.5 и их устранением. По словам представителей Xiaomi, новая версия приложения Xiaomi Community App обзаведётся специальными механизмами для быстрой и точной оценки стабильности прошивки.

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Китайская компания заявила, что будет тестировать прошивки в течение года. За это время процесс испытания программного обеспечения должен стать совершенным, что позволит минимизировать количество багов и ошибок в оболочке MIUI 12.5 и будущих версиях ПО.

Главной задачей отряда пионеров Xiaomi станет оперативное реагирование на все неисправности программного обеспечения. Команда состоит из пяти человек, но в будущем компания планирует расширить Pioneer Group. Что интересно, представители ново созданного подразделения будут отчитываться о проделанной работе перед пользователями в социальных сетях.

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Ли Мин, один из топ-менеджеров Xiaomi, заявил о том, что часть проблем в MIUI 12.5, на которые жалуются пользователи, вызвана аппаратным обеспечением. Учреждение отряда пионеров даст возможность снизить количество недочётов прошивки и быстро устранять все сбои. Также менеджер отметил, что для предупреждения ошибок в MIUI 13 будет добавлен специальный механизм.

Что касается новой версии программного обеспечения, в мае Xiaomi опровергла слухи о том, что MIUI 13 представят в последних числах июня текущего года. Скорее всего, прошивка выйдет ближе к концу осени и для производительных смартфонов будет основана уже на базе операционной системы Android 12.

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