Видеокарты дешевеют дальше – GeForce RTX 3080 Ti доступны со скидкой до 47 000 рублей
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti продолжают терять в стоимости. Цена до сих пор превышает официальную рекомендованную. В отдельных случаях разница почти достигает 100%. Но всё же стоимость некоторых моделей уже упала на 47 000 рублей.
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В магазине «Ситилинк» сейчас доступно пять графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Сама новинка построена на 8-нанометрового GPU GA102. Частоты в референсной модели составляют 1 365-1 665 МГц. Во всех ускорителях установлена оперативная память GDDR6X объёмом 12 ГБ с эффективной частотой 19 ГГц и пропускной способностью 912,4 ГБ/сек. GPU содержит 10 240 ядер CUDA и 80 ядер трассировки лучей.
Самая доступная модель в магазине «Ситилинк» сейчас – MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC. Её стоимость упала с 250 460 рублей до 205 910 рублей. Максимальная частота GPU увеличена до 1 695 МГц (около 2% от эталонной).
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С 253 430 рублей до 207 490 рублей подешевел графический ускоритель Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro, в которой видеочип работает на частоте 1 665 МГц в турбо-режиме, как и в референсной модели.
В списке самых доступных карт есть ещё одна модель тайваньской компании MSI. На этот раз – GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO с Boost-частотой 1 770 МГц (+6,3% от эталона). Раньше она стоила более 253 000 рублей, но сейчас её можно купить лишь за 208 880 рублей.
За 209 870 рублей можно купить графический ускоритель GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC в исполнении тайваньской компании Gigabyte. Турбо-частота составляет 1 710 МГц (+2,7%). Ещё несколько дней назад видеокарта стоила почти 255 000 рублей.
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Лишь на 2 000 рублей больше нужно заплатить ещё за одно решение Gigabyte. В 211 850 рублей обойдётся AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER с частотой до 1 770 МГц (+6,3%). Графический адаптер подешевел на 47 000 рублей. Причём сейчас в магазине «Ситилинк» это самый дорогой ускоритель на базе GeForce RTX 3080 Ti.
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