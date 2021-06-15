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Видеокарты дешевеют дальше – GeForce RTX 3080 Ti доступны со скидкой до 47 000 рублей

Самая дорогая GeForce RTX 3080 Ti стоит дешевле, чем самая доступная GeForce RTX 3080.
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Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti продолжают терять в стоимости. Цена до сих пор превышает официальную рекомендованную. В отдельных случаях разница почти достигает 100%. Но всё же стоимость некоторых моделей уже упала на 47 000 рублей.

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В магазине «Ситилинк» сейчас доступно пять графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Сама новинка построена на 8-нанометрового GPU GA102. Частоты в референсной модели составляют 1 365-1 665 МГц. Во всех ускорителях установлена оперативная память GDDR6X объёмом 12 ГБ с эффективной частотой 19 ГГц и пропускной способностью 912,4 ГБ/сек. GPU содержит 10 240 ядер CUDA и 80 ядер трассировки лучей.

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Самая доступная модель в магазине «Ситилинк» сейчас – MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC. Её стоимость упала с 250 460 рублей до 205 910 рублей. Максимальная частота GPU увеличена до 1 695 МГц (около 2% от эталонной).

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С 253 430 рублей до 207 490 рублей подешевел графический ускоритель Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro, в которой видеочип работает на частоте 1 665 МГц в турбо-режиме, как и в референсной модели.

В списке самых доступных карт есть ещё одна модель тайваньской компании MSI. На этот раз – GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO с Boost-частотой 1 770 МГц (+6,3% от эталона). Раньше она стоила более 253 000 рублей, но сейчас её можно купить лишь за 208 880 рублей.

За 209 870 рублей можно купить графический ускоритель GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC в исполнении тайваньской компании Gigabyte. Турбо-частота составляет 1 710 МГц (+2,7%). Ещё несколько дней назад видеокарта стоила почти 255 000 рублей.

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Лишь на 2 000 рублей больше нужно заплатить ещё за одно решение Gigabyte. В 211 850 рублей обойдётся AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER с частотой до 1 770 МГц (+6,3%). Графический адаптер подешевел на 47 000 рублей. Причём сейчас в магазине «Ситилинк» это самый дорогой ускоритель на базе GeForce RTX 3080 Ti.

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Listoman
22:30
Мешает донный фпс при игре с лучами)
Российские цены на GeForce RTX 3080 опустились до рекордных показателей, а скидка составила 70 000 р
Андрей Маликов
22:29
да братан в это хочет верить каждая барыга, особенно с авито
Видеокарты дешевеют на фоне низкого спроса – GeForce RTX 3080 доступны со скидкой 70 000 рублей
Listoman
22:29
3080ti за 210-220к сметают в огромных кол-вах, так что ты хотел сказать, упомянув 6700xt по 90?) Все новые ААА с лучами, на e3 игоры, которые выйдут уже этой осенью, с лучами)
Российские цены на GeForce RTX 3080 опустились до рекордных показателей, а скидка составила 70 000 р
1 1
22:28
клон Заглота
Видеокарты дешевеют дальше – GeForce RTX 3080 Ti доступны со скидкой до 47 000 рублей
Gringo
22:28
Не понимаю, что это за проблемы, о которых ты пишешь. Наверное, что то специфическое. Тем более не понимаю, как можно на 100% забить 16 гб видеопамяти.
Российские цены на GeForce RTX 3080 опустились до рекордных показателей, а скидка составила 70 000 р
BIs
22:28
Опять эта помойка Ситилинк, все сайты засрал своими ценами. Юлмарт ждет твой закат.
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
Kutuz
22:27
ахаха, интересно, что у них пердак то подгорел так сильно)) скрин можешь дать подобных угроз? возможно через какое-то время ещё вернусь к этой теме))
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Сергій Єгоров
22:27
Похоже дела у майнеров плохи, раз начали рекламировать видеокерты, или дела плохи у спекулянтов железа?
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Mindroom
22:27
5600x или 5900x бери. Еще можно 10850k купить, но не 11000 точно.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
Renegade1979
22:27
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