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Компания Realme в начале марта 2021 года представила смартфон Realme GT. Вместе с Redmi K40 Pro он стал самым дешёвой моделью на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. В Китае стоимость каждого устройства стартовала с отметки 435 долларов.

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Сегодня, 15 июня 2021 года, Realme GT дебютировал в Европе, где также стал самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 888. Причём первые покупатели смогут приобрести новинку на следующей неделе со скидкой до 100 евро.

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Модель оснащается панель Super AMOLED. Матрица характеризуется диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В дисплей интегрирован биометрический сенсор, а в небольшом отверстии обосновалась 16-мегапиксельная камера для селфи.

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С основной камерой у Realme GT всё скромно. Она вобрала в себя три оптических модуля: главный на 64 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп. Светосила оптики – f/1,8, f/2,3 и f/2,4 соответственно. Оптической стабилизации и телеобъектива в смартфоне нет. Зато заявлена съёмка видео в формате 4K UHD при 60 к/сек, что уже неплохо.

Как и в Китае, европейская версия модели оснащается 8 ГБ оперативной в паре со 128 ГБ постоянной памяти в начальной модификации, а топовый вариант предполагает вдвое больше ПЗУ и увеличенный до 12 ГБ объёмом ОЗУ. Слот для microSD отсутствует.

Вопросами питания в Realme GT занимается встроенная батарея ёмкостью 4 500 мА*с 65-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Полностью АКБ заряжается за 35 минут. В качестве программной платформы служит фирменная прошивка Realme UI 2.0, дебютировавшая весной вместе со смартфоном. Оболочка построена на операционной системе Android 11. Также отметим стереодинамики, Wi-Fi 6, NFC, USB-C и выход для подключения проводных наушников.

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В Европе самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 888 уже несколько месяцев является Xiaomi Mi 11i, который стоит от 699 евро. Новинку оценили в 449 евро или 599 евро в зависимости от комплектации. Это уже самая низкая стоимость среди всех моделей на Snapdragon 888, доступных в Европе.

При этом первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой. Базовый вариант 21 и 22 июня 2021 года будет стоить 369 евро. Купить Realme GT в модификации 12/256 ГБ с 21 до 25 июня 2021 года можно будет за 499 евро. Покупателям доступный флагман предлагается в расцветках Dashing Blue, Racing Yellow и Dashing Silver.

Также производитель сегодня анонсировал робот-пылесос TechLife Robot Vacuum за 399 евро и смарт-часы Realme Watch 2 / Watch 2 Pro стоимостью 55 евро и 75 евро соответственно. Все три новинки будут доступны для покупки начиная с 16 июня 2021 года.