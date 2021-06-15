Realme GT представлен в Европе – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 888 со скидкой 100 евро
Компания Realme в начале марта 2021 года представила смартфон Realme GT. Вместе с Redmi K40 Pro он стал самым дешёвой моделью на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. В Китае стоимость каждого устройства стартовала с отметки 435 долларов.
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Сегодня, 15 июня 2021 года, Realme GT дебютировал в Европе, где также стал самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 888. Причём первые покупатели смогут приобрести новинку на следующей неделе со скидкой до 100 евро.
Модель оснащается панель Super AMOLED. Матрица характеризуется диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В дисплей интегрирован биометрический сенсор, а в небольшом отверстии обосновалась 16-мегапиксельная камера для селфи.
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С основной камерой у Realme GT всё скромно. Она вобрала в себя три оптических модуля: главный на 64 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп. Светосила оптики – f/1,8, f/2,3 и f/2,4 соответственно. Оптической стабилизации и телеобъектива в смартфоне нет. Зато заявлена съёмка видео в формате 4K UHD при 60 к/сек, что уже неплохо.
Как и в Китае, европейская версия модели оснащается 8 ГБ оперативной в паре со 128 ГБ постоянной памяти в начальной модификации, а топовый вариант предполагает вдвое больше ПЗУ и увеличенный до 12 ГБ объёмом ОЗУ. Слот для microSD отсутствует.
Вопросами питания в Realme GT занимается встроенная батарея ёмкостью 4 500 мА*с 65-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Полностью АКБ заряжается за 35 минут. В качестве программной платформы служит фирменная прошивка Realme UI 2.0, дебютировавшая весной вместе со смартфоном. Оболочка построена на операционной системе Android 11. Также отметим стереодинамики, Wi-Fi 6, NFC, USB-C и выход для подключения проводных наушников.
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В Европе самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 888 уже несколько месяцев является Xiaomi Mi 11i, который стоит от 699 евро. Новинку оценили в 449 евро или 599 евро в зависимости от комплектации. Это уже самая низкая стоимость среди всех моделей на Snapdragon 888, доступных в Европе.
При этом первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой. Базовый вариант 21 и 22 июня 2021 года будет стоить 369 евро. Купить Realme GT в модификации 12/256 ГБ с 21 до 25 июня 2021 года можно будет за 499 евро. Покупателям доступный флагман предлагается в расцветках Dashing Blue, Racing Yellow и Dashing Silver.
Также производитель сегодня анонсировал робот-пылесос TechLife Robot Vacuum за 399 евро и смарт-часы Realme Watch 2 / Watch 2 Pro стоимостью 55 евро и 75 евро соответственно. Все три новинки будут доступны для покупки начиная с 16 июня 2021 года.
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