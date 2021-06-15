Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple осенью текущего года представит флагманские смартфоны нового поколения. Семейство iPhone 13 будет состоять из четырёх моделей. Как и годом ранее, вместе со стандартным изданием мы увидим версии mini, Pro и Pro Max. Причём новые смартфоны станут самыми дорогими в истории компании из Купертино.

реклама

В iPhone 13 mini будет установлена панель XDR формата Full HD+ с плотностью точек 465 пикселей на дюйм и диагональю 5,4 дюйма. Пользователям модель будет предлагаться в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти по официальной цене 699 долларов, 749 долларов и 849 долларов соответственно.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

В iPhone 13 мы тоже увидим панель XDR, но его разрешение составит 2 532 x 1 170 пикселей, а плотность точек – 460 ppi. Диагональ экрана будет увеличена до 6,1 дюйма. Стандартное издание нового поколения тоже появится в трёх версия с 64-256 ГБ энергонезависимой памяти. Начальная модификация обойдётся в 799 долларов, продвинутая – в 849 долларов, а топовая – в 949 долларов.

реклама

Оба смартфона будут оснащаться сдвоенной основной камерой и 4 ГБ оперативной памяти. Сердцем моделей станет новая 5-нанометровая мобильная платформа Apple A15, а программной основой – операционная система iOS 15. Заметим, что цена будущих новинок не изменится в сравнении с iPhone 12 и iPhone 12 mini.

iPhone 13 Pro обзаведётся 120-герцевым дисплеем OLED разрешением 2 532 x 1 170 точек. Плотность – 460 пикселей/дюйм. Диагональ в сравнении с iPhone 12 Pro будет увеличена с 5,8 дюйма до 6,1 дюйма. Грядущая новинка окажется на 50 долларов дороже модели текущего поколения в модификациях со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ интегрированной памяти. Цена составит 1 049 долларов, 1 149 долларов и 1 249 долларов соответственно. При этом появится вариант с накопителем на 1 ТБ за 1 499 долларов.

Наконец, четвёртой новинкой американской компании станет iPhone 13 Pro Max с 6,7-дюймовой панелью OLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и плотностью точек 458 пикселей/дюйм. Версия Pro Max следующего поколения тоже будет на 50 долларов дороже предшественницы. То есть вариант со 128 ГБ ПЗУ обойдётся в 1 149 долларов, с 256 ГБ – в 1 249 долларов, а с 512 ГБ – в 1 449 долларов. Модификация с хранилищем на 1 ТБ тоже появится и будет стоить 1 599 долларов.

реклама

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max тоже будет оборудованы чипсетом Apple A13 и получат операционной систему iOS 15. При этом старшие версии получат тройную основную камеру с сенсором LiDAR и 6 ГБ оперативной памяти.