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Китайская компания Xiaomi выпустила новую сборку программного обеспечения MIUI 12.5 в рамках инициативы Closed Beta. Скачать и установить обновление от 11 июня 2021 года могут владельцы смартфонов разных ценовых сегментов и годов выпуска.

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Заметим, что прошивка MIUI 12.5 Closed Beta распространяется только в Китае и ориентирована на продвинутых пользователей. Она позволяет ознакомиться с некоторыми нововведения ещё до запуска рассылки стабильной версии оболочки. Из доступных языков есть только китайский и английский.

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При этом в Китае MIUI 12.5 не поддерживает установку Google Mobile Services. Такую возможность в начале этого года китайская компания отключила из-за жалоб пользователей. В связи с отсутствием Google не территории Поднебесной после установки GMS вручную смартфоны начинают тормозить. Это заставило производителя убрать поддержку сервисов Google. Но есть одно исключение – модель Redmi K40 Gaming Edition.

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Скачать файлы для установки программного обеспечения MIUI 12.5 Closed Beta от 11 июня 2021 года можно на сайте XDA Developers. Новая сборка доступна для 30 смартфонов. В таблице XDA Developers указано 33 модели. Для четырёх из них новая версия ПО недоступна, но прошивка для Xiaomi Mi CC9 Pro также подходит и версии Pro Premium, то есть в общей сложности мы получаем три десятка девайсов. Для установки нужно разблокировать разгрузчик и использовать сторонний режим восстановления вроде TWRP.

Заметим, что все 30 моделей, на которых можно опробовать программное обеспечение MIUI 12.5 Closed Beta, уже работают под управлением операционной системы Android 11. В списке есть как новые флагманы вроде Xiaomi Mi 11 Ultra с Mi MIX FOLD, так и смартфоны 2019 года выпуска, например, Xiaomi Mi 9.

Модели 2018 года с сентября 2018 года не принимают участия в программе закрытого тестирования прошивки. Но тем не менее они получили или получат в будущем обновление ПО. То же самое касается моделей Redmi Note, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro и Xiaomi Mi CC9e. Рано или поздно для них также станет доступна стабильная версия MIUI 12.5, но тестировать оболочку уже нельзя. Кроме того, все смартфоны, выпавшие из программы Closed Beta, получат прошивку на базе операционной системы Android 10 вместо Android 11.