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Компания Xiaomi позиционирует себя в качестве популяризатора технологии беспроводной зарядки. Недавно китайский производитель заявил, что подзарядка смартфонов беспроводным путём не пользуется большой популярностью из-за своей низкой мощности. Xiaomi намерена решить эту проблему.

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В ассортименте пекинской компании есть несколько смартфонов с мощной беспроводной подзарядкой. Например, Xiaomi Mi 11 (50 Вт), Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra (по 67 Вт). На днях производитель из Поднебесной анонсировал технологию 120-ваттной зарядки беспроводным путём. Она называется HyperCharge.

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Технология дебютирует в 2022 году в смартфоне, название которого не уточняется. Одной из главных фишек будущей новинки станет полное отсутствие разъёмов. Подобные устройства мы уже видели несколько лет назад. В частности, Meizu Zero и vivo APEX. Правда, обе модели так и не появились в продаже.

В случае с таинственным смартфоном Xiaomi речь идёт уже о коммерческом устройстве, которое точно поступит на рынок. 120-ваттной подзарядке достаточно лишь 15 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 4 000 мА*ч. Больше никакой информации о смартфоне нет. Возможно, модель станет очередной представительницей экспериментального семейства Mi MIX.

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Напомним, что первым смартфоном в мире без кнопок и отверстий стал Meizu Zero, анонсированный 23 января 2019 года. Ему достались дисплей AMOLED диагональю 5,99 дюйма, основная камера разрешением 12 Мп + 20 Мп, 20-мегапиксельная фронталка и 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845.

На следующий день компания vivo представила модель APEX 2019 с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855, 6,39-дюймовой панелью AMOLED и 12 ГБ оперативной памяти. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 13 Мп.

Каждая модель обзавелась сенсорными панелями на торцах, которые заменили собой механические клавиши. На презентации APEX 2019 ни слова не сказали о выходе смартфона на рынок, а со временем о нём просто забыли. Meizu даже начала на модель Zero собирать деньги на площадке коллективного финансирования IndieGoGo, оценив свою экспериментальную новинку в 1 300 долларов.

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Однако, с 30 января по 22 февраля 2019 года производитель смог собрать лишь 46 000 долларов из запланированных 100 000 долларов. Кампанию решили закрыть после того, как с 22 февраля по 3 марта того же года ни один из пользователей не изъявил желания приобрести Meizu Zero.