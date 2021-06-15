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Видеокарты продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT доступны со скидкой до 11 000 рублей

В "Ситилинк" доступно четыре модели со скидкой.
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Мы уже несколько раз писали о падении цен на видеокарты GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti. В этот раз уделим внимание графическим ускорителям на базе карт AMD. В частности, Radeon RX 6700 XT. Эти адаптеры хоть и не так сильно подешевели, как модели NVIDIA, но тоже доступны с ощутимой скидкой.

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Начнём с модели ASUS Radeon RX 6700 XT DUAL. Она построена на базе графического процессора с частотой 2 424 МГц в игровом режиме, которая в Boost-режима вырастает до 2 581 МГц. Видеокарта получила систему охлаждения с парой кулеров, которая занимает два слота на плате. Ускоритель имеет длину 295 мм и два порта 8 + 6 pin для обеспечения питания от БП, мощность которого должна составлять минимум 650 Вт.

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Модель получила только один разъём HDMI 2.1, но при этом может похвастаться сразу тремя портам DisplayPort 1.4a. Стоимость графического ускорителя в магазине «Ситилинк» упала на 11 000 рублей и составляет 114 830 рублей.

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Вторая видеокарта тоже подешевела приблизительно на 11 000 рублей. Но так как её прежняя цена составляла 122 990 рублей, то сейчас она стоит лишь 111 860 рублей. Речь о модели AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE в исполнении Gigabyte.

Частота графического чипа в игровом режиме – 2 548 МГц, а в режиме Boost – 2 622 МГц, то есть прирост в сравнении с эталонной составляет 5,1% и 1,6% соответственно. Эта модель получила по два порта DP 1.4a и HDMI 2.1. Система охлаждения рассчитана на три слота. Карта имеет длину 296 мм и разъёмы 8 + 6 pin для подключения питания напрямую от БП.

Со 122 990 рублей до 111 860 рублей подешевел ещё один графический адаптер в магазине «Ситилинк». Речь о MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X, в котором установлен GPU с пиковой частотой 2 620 МГц в режиме Boost (+1,6% от эталона).

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В отличие от двух предыдущих моделей этот ускоритель занимает лишь два слота на материнской плате. Он имеет два вентилятора, а длина составляет 247 мм. Карта потребляет 230 Вт. При этом она обладает двумя 8-контактными разъёмами для подключения блока питания. Есть также один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a.

И последняя видеокарта в нашем списке называется Gigabyte Radeon RX 6700 XT GAMING OC. Её можно купить за 110 870 рублей после того, как стоимость упала приблизительно на 10 000 рублей. Игровая частота GPU составляет 2 514 МГц. В Boost режиме чип трудится на частоте 2 622 МГц.

В ускорителе нашлось место двум разъёмам HDMI 2.1 и двум DP 1.4a. Видеокарта имеет длину 281 мм, активное охлаждения с тремя вентиляторами и радиаторами, схему дополнительного питания 8 + 6 pin и занимает три слота на плате.

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Напомним, что Radeon RX 6700 XT в плане производительности в играх находится примерно на одном уровне с GeForce RTX 3060 Ti, немного уступая модели GeForce RTX 2080 Ti. Видеоускоритель «красной» компании строится вокруг 7-нанометрового GPU Navi 22, в состав которого входит 2 560 потоковых процессоров, 160 текстурных блоков, 64 блока рендеринга, а поддержку технологии трассировки лучей обеспечивают 40 RT-ядер.

В видеокарте установлено 12 ГБ оперативной памяти стандарта GDDR6 с физической частотой 2 ГГц. VRAM подключается к GPU 192-битной шиной. Эффективная частота памяти составляет 16 Гбит/сек, максимальная пропускная способность – 384 ГБ/сек.

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