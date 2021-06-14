Раскрыты все характеристики Honor 50, Honor 50 SE и Honor 50 Pro – дебют 100-Мп камеры
За два дня до презентации смартфонов семейства Honor 50 индийские сетевые информаторы раскрыли все технические характеристики трёх грядущих новинок. Всё же Honor 50 SE тоже дебютирует на этой неделе, но его дизайн до сих пор не раскрывается.
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Мы уже несколько раз писали о Honor 50 и Honor 50 Pro, но от инсайдеров пришло несколько уточнений. Для начала отметим, что телеобъектива не будет и в одном смартфоне. При этом обе модели получат 108-мегапиксельный модуль. Ранее была информация о том, что в стандартном издании будет использоваться сенсор на 64 Мп. По новым данным, в каждом смартфоне мы увидим Quad-камеру разрешением 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Светосила – f/1,9 + f/2,2 + f/2,4 + f/2,4 соответственно.
Honor 50 SE станет первым в мире телефоном, оснащённым 100-мегапиксельным датчиком изображения. Помимо него в основной камере мы увидим сенсор для макросъёмки на 2 Мп и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.
В Honor 50 будет установлена одинарная фронталка на 32 Мп. Версия Pro получит в пару к главному сенсор ультраширокоугольный блок. Но его разрешение составит не 8 Мп, как ожидалось, а 12 Мп. Модель SE обзаведётся одинарной 16-мегапиксельной камерой для селфи.
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В Honor 50 SE мы увидим новый 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 900, который дебютировал несколько недель назад в OPPO Reno6. В старших версиях будет установлена однокристальная система Snapdragon 778G. Она тоже выполняется по нормам технологии 6 нм.
Honor 50 и Honor 50 Pro обзаведутся экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц и интегрированным дактилоскопическим датчиком. Диагональ составит 6,57 дюйма и 6,72 дюйма соответственно. Младшая версия окажется ещё большей – 6,78 дюйма. Но в основу ляжет панель IPS LCD формата Full HD+. О частоте обновления информации нет.
И в завершение несколько слов скажем о подсистеме питания в каждой смартфоне. Honor 50 Pro получит аккумулятор на 4 000 мА*ч со 100-ваттной быстрой зарядкой. Заряжаться АКБ будет до 100% с нуля за 25 минут. В стандартном издании ёмкость батареи будет увеличена до 4 300 мА*ч, но мощность быстрой подзарядки будет урезана до 66 Вт. Наконец, в версии SE ёмкость АКБ составит 4 000 мА*ч, а мощность зарядки – 66 Вт.
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Все три смартфона будут анонсированы через два дня, 16 мая 2021 года. О ценах всё ещё информации нет. В продаже модели появятся с прошивкой Magic UI 5.0 и операционной системой Android 11. На международный рынок будущие новинки поступят с сервисами Google.
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