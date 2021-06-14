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Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой

Впервые с 27 мая цена превышает 40 000 долларов.
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Илон Маск – один из главных виновников апрельского взлёта курса Bitcoin, что потянуло за собой подорожание всех основных цифровых валют. Американский миллиардер в начале весны текущего года заявил о том, что купить электрические автомобили Tesla можно будет за Bitcoin. После этого к середине апреля 2021 года курс криптовалюты вырос до 64 500 долларов.

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Правда, на этой отметке он продержался недолго, и за неделю опустился более чем на 15 000 долларов. Связано это с тем, что Илон Маск раскритиковал Bitcoin за выбросы, которыми сопровождается майнинг криптовалюты, и передумал принимать её в качестве платы за электрокары Tesla.

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Всё же в первых числах мая стоимость BTC выросла до 57 000 долларов, но решение китайских регуляторов о запрете цифровой валюты привело к тому, что не несколько часов цена и вовсе падала до 30 000 долларов. А тем временем Илон Маск заявил, что клиенты Tesla всё же смогут купить автомобили за Bitcoin, но для этого майнеры должны перейти на добычу криптовалюты с помощью источников возобновляемой энергии.

Это тут же сказалось на стоимости главной цифровой валюты. Она впервые пересекла отметку 40 000 долларов начиная с 27 мая текущего года. На момент написания материала, цена Bitcoin составляет чуть более 40 630 долларов, согласно данным CoinMarketCap. За сутки она выросла более чем на 13%. Рыночная капитализация цифровой валюты увеличилась до 760,7 млрд долларов.

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