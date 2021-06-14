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В начале мая стоимость криптовалюты Ethereum временно превысила отметку 4 000 долларов, после чего начала стремительно падать. Недавно курс даже опускался до 2 000 долларов, но сейчас цена поднялась до 2 500 долларов. Несмотря на то, что Ethereum довольно прочно закрепился на этой отметке, начали резко дешеветь графические ускорители серии GeForce RTX 30. Однако, модели GeForce RTX 20 пока не особо теряют в цене. В связи с этим на рынке возникла любопытная ситуация, когда GeForce RTX 3060 стоит дороже, чем GeForce RTX 2060.

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В магазине «Ситилинк» видеокарту GeForce RTX 2060 с двумя кулерами в исполнении Gigabyte можно купить почти за 120 000 рублей. Она получила GPU с частотой до 1 680 МГц, один порт HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4. Также есть 8-контактных разъём для дополнительного питания. Графический ускоритель имеет систему активного охлаждения, рассчитанную на два слота материнской платы.

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В свою очередь самая дорогая видеокарта GeForce RTX 3060 стоит 110 990 рублей, то есть почти на 10 000 рублей дешевле. Речь о MSI GeForce RTX 3060 GAMING X. Она оборудована GPU с частотой 1 837 МГц в режиме Boost. Здесь уже есть и HDMI 2.1 (x1) и DisplayPort 1.4a (x3). Карта потребляет 170 Вт и имеет разъёмы 8 + 6 pin для обеспечения питания. Система охлаждения получила два вентилятора является трёхслотовой.

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За эти же деньги можно приобрести ускоритель GeForce RTX 3060 EAGLE OC от Gigabyte с пиковой частотой GPU 1 807 МГц и одним 8-контактным разъёмом. Карта имеет два вентилятора, а также по два разъёма HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a.

MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC стоит 108 990 рублей. В режиме Boost графический процессор видеокарты выдаёт 1 807 МГц. В адаптере предусмотрены порты DP 1.4a (x3) и HDMI 2.1 (x1). Есть 8-pin разъём и два вентилятора. Карта устанавливается в три слота платы и потребляет до 170 Вт.

Тайваньская компания Palit предлагает за 106 990 рублей видеокарту GeForce RTX 3060 DUAL OC с пиковой частотой 1 837 МГц. Ускоритель потребляет на 10 Вт больше предыдущей модели и имеет идентичный набор интерфейсов.

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А вот самая дешёвая модель на базе GeForce RTX 3060 принадлежит компании Gigabyte. Она называется GeForce RTX 3060 VISION OC (rev. 2). Адаптер оборудован чипом с Boost-частотой 1 837 МГц. Система охлаждения вобрала в себя три вентилятора и радиатор. Есть один 8-pin разъём наряду с двумя HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4a. Цена составляет 85 990 рублей. Таким образом, эта видеокарта стоит почти на 35 000 рублей дешевле, чем GeForce RTX 2060 от Gigabyte.

Напомним, что GeForce RTX 2060 оснащается 12-нанометровым GPU TU106 поколения Turing с 1 920 ядрами CUDA, 120 текстурными блоками, 48 блоками рендеринга и 30 ядрами трассировки лучей. В карте используется память GDDR6 в объёме 6 ГБ с физической частотой 1 750 МГц, эффективной 14 ГГц и пропускной способностью 336 ГБ/сек.

GeForce RTX 3060 примерно на 20% производительнее предшественницы в играх. Карта нового поколения оборудована GPU GA106 с 3 584 потоковыми процессорами. Чип имеет 112 текстурных блоков, 48 блоков растеризации и 28 ядрами RT. Выполняется процессор поколения Ampere по 8-нанометровой технологии. Память GDDR6 имеет объём 12 ГБ, эффективную частоту 15 ГГц и пропускную способность до 360 ГБ/сек.