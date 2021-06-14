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Партнёры компании NVIDIA начинают массово выпускать в продажу графические ускорители на базе видеокарты GeForce RTX 3070 Ti, премьера которой состоялась несколько дней назад. Причём стоят новинки дешевле обычных GeForce RTX 3070, хотя являются производительнее последних в играх примерно на 7-10%.

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Разница в цене в пользу менее мощных ускорителей связана с ограничениями в майнинге криптовалюты, которых у них нет в отличие от более новых моделей. По этой же причине купить GeForce RTX 3080 Ti можно дешевле, чем простую GeForce RTX 3080, хотя новинка тоже примерно на 10% опережает карту, представленную в прошлом году.

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Напомним, что в GeForce RTX 3070 Ti, как и в версии без приставки Ti, установлен 8-нанометровый GPU GA104. При этом количество потоковых процессоров увеличено с 5 888 до 6 144, а ядер трассировки лучей – с 46 до 48. Кроме того, новинка имеет 192 текстурных блока вместо 184 и память GDDR6X. Объём тоже составляет 8 ГБ, а разрядность шины – 256 бит. При этом за счёт повышения скорости с 14 Гбит/сек до 19 Гбит/сек выросла максимальная пропускная способность VRAM с 448 ГБ/сек до 608,3 ГБ/сек.

В «Ситилинк» на минувших выходных появилось сразу семь новых видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. Две модели уже проданы. Это MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO и Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock. Ещё пять ускорителей доступны для покупки.

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Для начала отметим, что в магазине «Ситилинк» самая дешёвая карта GeForce RTX 3070 стоит чуть более 167 000 рублей с учётом скидки около 27 000 рублей. Это Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC. В свою очередь самый дорогой графический адаптер GeForce RTX 3070 Ti обойдётся в 158 390 рублей без каких-либо скидок, то есть почти на 10 000 рублей дешевле.

За эти деньги можно купить AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER и GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC – оба в исполнении Gigabyte. Первый ускоритель имеет GPU с пиковой частотой 1 830 МГц, по два разъёма HDMI 2.1, DP 1.4a и 8-pin. Вторая модель обзавелась тремя HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, схема разъёмов для дополнительного питания – 8 + 8 + 6 pin. Максимальная частота графического процессора составляет 1 875 МГц.

GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC в исполнении MSI тоже пока что продаётся без скидки. Цена составляет 156 410 рублей. Видеокарта может похвастаться одним выходом HDMI и тремя DP 1.4a. Подключить дополнительное питание можно через два 8-контактных разъёма. Энергопотребление ускорителя составляет 290 Вт, а GPU может разгоняться в режиме Boost до 1,8 ГГц.

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Ещё примерно на 2 000 рублей дешевле в «Ситилинк» можно купить видеокарту Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC. Она стоит 154 430 рублей, тоже обладает четырьмя портами для подключения мониторов (3 x DP1.4a и 1 x HDMI 2.1) и имеет два 8-pin разъёма. Карта потребляет 330 Вт. С ней рекомендуется использовать БП мощностью от 750 Вт. Boost-частота чипа составляет 1 845 МГц.

Наконец, самая дешёвая модель GeForce RTX 3070 Ti в магазине «Ситилинк» тоже принадлежит Palit. Это видеокарта серии GamingPro, стоимость которой составляет 151 460 рублей. Её GPU разгоняется в режиме Boost до 1 770 МГц.