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GeForce RTX 3080 Ti в России уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3070

Разница в цене составляет порядка 30 000 рублей.
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RTX 3070 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 Ti по сниженной цене
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
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Компания NVIDIA и её партнёры начали продажи графических ускорителей GeForce RTX 3080 Ti. В России референсную модель оценили в 116 990 рублей. Сейчас в «Ситилинк» можно приобрести видеокарту в исполнении Palit. Она стоит почти вдвое дороже, чем должна, но при этом оказалась доступнее, чем GeForce RTX 3070.

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Купить видеокарту Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro можно за 207 490 рублей. Для сравнения, Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC обойдётся в 238 580 рублей. При этом новинка является почти на треть производительнее модели, которая была анонсирована в начале осени минувшего года.

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-30 000р на 14Tb Toshiba
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Эталонная GeForce RTX 3080 Ti оборудована 8-нанометровым графическим процессором GA102 с частотой от 1 365 МГц до 1 665 МГц. Вариант компании Palit трудится на этих же частотах. В карте установлена оперативная память типа GDDR6X, объём которой составляет 12 ГБ, а физическая частота – 1 188 МГц.

Возвращаясь к GPU, отметим, что он имеет 10 240 потоковых процессоров, а для поддержки технологии трассировки лучей предусмотрено 80 RT-ядер. Также стоит упомянуть о 320 текстурных блоках, 112 блоках растеризации цвета и 320 тензорных ядрах.

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GPU GA102 соединён с видеопамятью посредством 384-разрядной шины памяти. VRAM имеет скорость 19 Гбит/сек и пропускную способность до 912,4 ГБ/сек. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro оснащается одним разъёмом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a. К видеокарте можно подключать мониторы в формате 8K ULTRA HD (7 680 x 4 320 пикселей).

Производителем заявлена поддержка технологий DirectX Ultimate, OpenGL 4.6 и DLSS. Карта потребляет до 350 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания в компьютере составляет 750 Вт. Система охлаждения вобрала в себя тепловые трубки, радиатор и три вентилятора. Занимает она три слота материнской платы. Также отметим длину ускорителя 294 мм и наличие пары 8-контактных разъёмов для обеспечения дополнительного питания.

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