Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания NVIDIA и её партнёры начали продажи графических ускорителей GeForce RTX 3080 Ti. В России референсную модель оценили в 116 990 рублей. Сейчас в «Ситилинк» можно приобрести видеокарту в исполнении Palit. Она стоит почти вдвое дороже, чем должна, но при этом оказалась доступнее, чем GeForce RTX 3070.

реклама

Купить видеокарту Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro можно за 207 490 рублей. Для сравнения, Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC обойдётся в 238 580 рублей. При этом новинка является почти на треть производительнее модели, которая была анонсирована в начале осени минувшего года.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Эталонная GeForce RTX 3080 Ti оборудована 8-нанометровым графическим процессором GA102 с частотой от 1 365 МГц до 1 665 МГц. Вариант компании Palit трудится на этих же частотах. В карте установлена оперативная память типа GDDR6X, объём которой составляет 12 ГБ, а физическая частота – 1 188 МГц.

Возвращаясь к GPU, отметим, что он имеет 10 240 потоковых процессоров, а для поддержки технологии трассировки лучей предусмотрено 80 RT-ядер. Также стоит упомянуть о 320 текстурных блоках, 112 блоках растеризации цвета и 320 тензорных ядрах.

реклама

GPU GA102 соединён с видеопамятью посредством 384-разрядной шины памяти. VRAM имеет скорость 19 Гбит/сек и пропускную способность до 912,4 ГБ/сек. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro оснащается одним разъёмом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a. К видеокарте можно подключать мониторы в формате 8K ULTRA HD (7 680 x 4 320 пикселей).

Производителем заявлена поддержка технологий DirectX Ultimate, OpenGL 4.6 и DLSS. Карта потребляет до 350 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания в компьютере составляет 750 Вт. Система охлаждения вобрала в себя тепловые трубки, радиатор и три вентилятора. Занимает она три слота материнской платы. Также отметим длину ускорителя 294 мм и наличие пары 8-контактных разъёмов для обеспечения дополнительного питания.