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15 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 / MIUI 12.5

POCO X3 Pro получил MIUI 12.5 в России.
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Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 12 для 14 моделей, а ещё два смартфона получили прошивку MIUI 12.5. Причём одному из них досталось обновление в России. При этом всего обновление «прилетело» на 15 устройств производителя из Пекина, так как один девайс получил апдейт в двух регионах.

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Российская версия оболочки вышла на бюджетную модель Redmi 9A с 12-нанометровым мобильным процессором Helio G25. Номер обновления в России – v12.10.0.QCDRUXM (скачать). Эта же модель обзавелась апдейтом под номером v12.0.14.0.QCDMIXM (глобальная прошивка). Программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10.

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Кроме того, в России наконец-то POCO X3 Pro получил первую стабильную сборку MIUI 12.5.1.0.RJURUXM (скачать) с ОС Android 11 в основе. Это единственный на рынке телефон, аппаратная платформа которого строится вокруг новой однокристальной системы Snapdragon 860.

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В Европе обновлением MIUI 12 под номером v12.0.7.0 обзавёлся бюджетный хит продаж POCO M3 с аккумулятором ёмкостью 6 000 мА*ч. В то же время на Redmi Note 10S наконец-то пришла полноценная стабильная прошивка MIUI 12.5. Номер – v12.5.7.0.RKLEUXM (скачать). Первый смартфон работает пока на Android 10, а второй вышел сразу из коробки с Android 11.

В POCO X3 NFC, Redmi Note 10 и Redmi 9C китайская компания решила устранить мелкие неисправности, о которых сообщали пользователи. Все три модели получили глобальную версию программного обеспечения MIUI 12.5. Номера – v12.0.1.0.RJGMIXM (скачать), v12.0.11.0.RKGMIXM (скачать) и v12.0.14.0.QCRMIXM (скачать) соответственно. Как можно понять из номера, первые два смартфона уже работают на ОС Android 11, третий остаётся на Android 10. Об этом свидетельствуют буквы R и Q соответственно.

В завершение добавим, что сразу восемь смартфонов получили свежую версию прошивки в Азии. Причём для всех вышла оболочка MIUI 12. Обновлением обзавелись Redmi 7A, Redmi 8 / 8A / 8A Dual, Redmi 9 / 9 Power, Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 Pro, который в Европе продаётся как Redmi Note 9S.

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