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7 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 11

В будущем они получат HarmonyOS 2.0.
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Компания Huawei уже начала переводить свои флагманские смартфоны с Android 10 на фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0, которая была анонсирована в начале текущего месяца. Однако, новое программное обеспечение пока рассылается только в Китае, а за пределами Поднебесной производитель ещё обновляет оболочку EMUI 11, выпуская более свежие сборки для смартфонов разных ценовых сегментов. На этой неделе апдейт вышел на семь смартфонов компании из Шэньчжэня.

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Флагманы текущего поколения Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design получили в Европе обновление под номером v11.0.0.178 размером чуть менее 240 МБ. Оно принесло патч безопасности за апрель текущего года. К слову, в некоторых странах прошивка имеет номер v11.0.0.179. Новая сборка ПО также устранила порядка сотни уязвимостей.

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Напомним, что все модели были представлены осенью прошлого года. Они оснащаются 5-нанометровой однокристальной системой Kirin 9000. Версии Pro+ и Mate RS Porsche Design могут похвастаться телеобъективом с 10-кратным оптическим приближением.

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Остальные четыре смартфона, для которых стала доступна новая сборка оболочки EMUI 11, являются представителями серии nova. Модели nova 7 и nova 7 Pro 2020 года выпуска на 7-нанометровом чипсете Kirin 985 обновились с EMUI 11.0.0.147 на v11.0.0.149. Апдейт принёс несколько новых приложений для замены Google Mobile Services.

Те же самые новшества добрались до Huawei nova 6 и nova 6 5G на 7-нанометровых однокристальных системах Kirin 990 4G и Kirin 990 5G соответственно. Оба смартфона были представлены в конце 2019 года. Обновление проходит под номером v11.0.0.175 в обоих случаях.

Все семь моделей всё ещё работают под управлением программного обеспечения Android 10 и не имеют предустановленных сервисов Google. Проверить наличие обновлений можно в настройках или в приложении «Поддержка». В будущем компания даст возможность пользователям перейти на операционную систему HarmonyOS 2.0. Будет ли возможность у них вернуться на EMUI 11, пока что не уточняется.

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