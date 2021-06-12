Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 в России продают со скидкой до 30 000 рублей
Видеокарты GeForce RTX 3070 ещё сильнее подешевели вслед за моделями GeForce RTX 3080. Сейчас самая дешёвая GeForce RTX 3070 обойдётся в «Ситилинк» менее чем в 170 000 рублей. В магазине доступна дюжина графических ускорителей с максимальной скидкой почти 30 000 рублей.
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Пойдём по возрастанию цены, но сначала отметим, что GeForce RTX 3070 GAMING OC от Gigabyte – единственная модель из доступных в «Ситилинк», на которую не действуют скидки. Её можно приобрести почти за 240 000 рублей.
Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC – самая дешёвая видеокарта в магазине. Её стоимость снижена со 193 990 рублей почти на 26 000 рублей и составляет 167 300 рублей. Ускоритель оснащается видеочипом с пиковой частотой 1 815 МГц.
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Сразу четыре видеокарты GeForce RTX 3070 стоят по 168 290 рублей. Со 196 990 рублей до этой отметки подешевел ускоритель GeForce RTX 3070 GamingPro OC от Palit. Модель MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC стоила раньше 193 040 рублей. Palit GeForce RTX 3070 JETSTREAM и JETSTREAM OC упали в цене примерно на 26 000 рублей и 28 000 рублей соответственно.
1 000 рублей лишь нужно доплатить, чтобы приобрести GeForce RTX 3070 DUAL OC с частотой 1,8 ГГц в режиме Boost в исполнении тайваньской компании ASUS. До прайса-ката за видеокарту приходилось платить приблизительно на 27 000 рублей больше.
По 195 020 рублей раньше стоили AORUS GeForce RTX 3070 MASTER и TUF Gaming RTX 3070 OC EDITION от Gigabyte и ASUS соответственно. В каждой видеокарте GPU может разгонять в режиме Boost до 1 845 МГц. Сейчас обе видеокарты обойдутся в 170 270 рублей.
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Наконец, стоимость ещё двух видеокарт в магазине «Ситилинк» была снижена со 198 990 рублей до 172 250 рублей. В обоих случаях речь идёт об ускорителях тайваньской компании ASUS. Это ROG STRIX RTX GAMING OC и ROG STRIX RTX 3070 OC WHITE EDITION.
Напомним, что в GeForce RTX 3070 установлен 8-нанометровый видеочип, который обладает 5 888 потоковыми процессорами, 184 текстурными блоками и 46 ядрами трассировки лучей. В плане производительности модель оказалась между GeForce RTX 2080 Ti поколения Turing и недавней новинкой GeForce RTX 3070 Ti. Она опережает первую в среднем на 7% и приблизительно столько же уступает второй.
В GeForce RTX 3070 используется 8 ГБ VRAM типа GDDR6 с 256-разрядной шиной и физической частотой 1 750 МГц. Эффективная частота оперативной памяти видеокарты составляет 14 Гбит/сек, а пропускная способность – до 448 ГБ/сек.
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