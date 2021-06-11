Первая видеокарта GeForce RTX 3070 Ti появилась в Ситилинк
Магазин «Ситилинк» начинает продажи новых графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Правда, пока что пользователям доступна только одна модель в исполнении тайваньской компании MSI. Новинка называется GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G.
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Референсную модель компания NVIDIA оценила в России в 57 990 рублей. Купить вариант от MSI можно за 158 390 рублей. В то же время самая доступная видеокарта GeForce RTX 3080 Ti продаётся чуть более чем за 200 000 рублей, хотя её рекомендованная стоимость составляет 116 990 рублей.
Как бы там ни было, сам факт появления ускорителей в свободной продаже уже радует. Тем не менее всё ещё сложно сказать, когда цены на видеокарты нового поколения опустятся до уровня рекомендованных.
GeForce RTX 3070 Ti в плане производительности в играх расположилась между GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800 XT. Героиня заметки опережает первую на 7% и отстаёт от второй примерно на 3% в среднем. А вот GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti она уступает соответственно 20% и 35%.
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Видеокарта построена на базе графического процессора GA104 с номинальной частотой 1 575 МГц и пиковой 1 770 МГц. Чип выполняется по нормам 8-нанометровой технологии, имеет 6 144 ядра CUDA и 48 ядер трассировки лучей. Также предусмотрено 192 текстурных блоков рендеринга.
Версия от GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G от MSI разгоняется до 1 830 МГц. Она оснащается тремя разъёмами DP 1.4a и одним портом HDMI 2.1. Карта потребляет 310 Вт и располагается двумя 8-pin разъёмами для обеспечения дополнительного питания. Система охлаждения с радиатором, тепловыми трубками и тремя вентиляторами рассчитана на три слота материнской платы. Длина ускорителя составляет 323 мм.
Графический адаптер MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G поддерживает Direct X 12 Ultimate и OpenGL 4.6 К видеокарте можно подключать мониторы формата 8K ULTRA HD с разрешением 7 680 x 4 320 пикселей. Также отметим поддержку интерфейса PCI Express 4.0.
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В GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G установлено 8 ГБ оперативной памяти GDDR6. Она соединена с GPI 256-битной шиной памяти. Частота составляет 1 188 МГц. Эффективная частота VRAM – 19 ГГц, а максимальная пропускная способность – 608,3 ГБ/сек.
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