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Магазин «Ситилинк» начинает продажи новых графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Правда, пока что пользователям доступна только одна модель в исполнении тайваньской компании MSI. Новинка называется GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G.

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Референсную модель компания NVIDIA оценила в России в 57 990 рублей. Купить вариант от MSI можно за 158 390 рублей. В то же время самая доступная видеокарта GeForce RTX 3080 Ti продаётся чуть более чем за 200 000 рублей, хотя её рекомендованная стоимость составляет 116 990 рублей.

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Как бы там ни было, сам факт появления ускорителей в свободной продаже уже радует. Тем не менее всё ещё сложно сказать, когда цены на видеокарты нового поколения опустятся до уровня рекомендованных.

GeForce RTX 3070 Ti в плане производительности в играх расположилась между GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800 XT. Героиня заметки опережает первую на 7% и отстаёт от второй примерно на 3% в среднем. А вот GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti она уступает соответственно 20% и 35%.

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Видеокарта построена на базе графического процессора GA104 с номинальной частотой 1 575 МГц и пиковой 1 770 МГц. Чип выполняется по нормам 8-нанометровой технологии, имеет 6 144 ядра CUDA и 48 ядер трассировки лучей. Также предусмотрено 192 текстурных блоков рендеринга.

Версия от GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G от MSI разгоняется до 1 830 МГц. Она оснащается тремя разъёмами DP 1.4a и одним портом HDMI 2.1. Карта потребляет 310 Вт и располагается двумя 8-pin разъёмами для обеспечения дополнительного питания. Система охлаждения с радиатором, тепловыми трубками и тремя вентиляторами рассчитана на три слота материнской платы. Длина ускорителя составляет 323 мм.

Графический адаптер MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G поддерживает Direct X 12 Ultimate и OpenGL 4.6 К видеокарте можно подключать мониторы формата 8K ULTRA HD с разрешением 7 680 x 4 320 пикселей. Также отметим поддержку интерфейса PCI Express 4.0.

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В GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G установлено 8 ГБ оперативной памяти GDDR6. Она соединена с GPI 256-битной шиной памяти. Частота составляет 1 188 МГц. Эффективная частота VRAM – 19 ГГц, а максимальная пропускная способность – 608,3 ГБ/сек.