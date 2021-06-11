Xiaomi анонсировала обновлённую глобальную прошивку MIUI 12.5
Китайская компания Xiaomi выслушала критику от пользователей, которым не понравилось программное обеспечение MIUI 12.5 Global ROM. Главные причины для недовольства – плохая поддержка, низкая скорость распространения обновлений и урезанная функциональность в сравнении с китайской оболочкой. Производитель принял во внимание пожелания и анонсировал обновлённую глобальную прошивку MIUI 12.5.
реклама
Ввиду номера программного обеспечения многие пользователи считают MIUI 12.5 промежуточной версией оболочки между MIUI 12 и MIUI 13. Сейчас китайская компания готовит к выходу промежуточную сборку самой MIUI 12.5 Global ROM. Причём она будет доступна в нескольких версиях.
По словам производителя, для внедрения новых функций разработчикам потребуется время. Поэтому первые версии обновлённой оболочки MIUI 12.5 будут ориентированы на исправление неполадок. Официально стало известно, что программное обеспечение устранит системные сбои, эффект чёрного экрана при снятии блокировки и внезапные перезагрузки смартфонов.
Также разработчики решат проблему зависаний некоторых моделей при открытии или закрытии приложений. Из остального отметим улучшение работы сканера отпечатков пальцев и налаживание работы анимации в сторонних приложениях.
реклама
Обновлённая глобальная прошивка MIUI 12.5 станет доступна всем пользователям в конце лета текущего года. Однако, для нетерпеливых предусмотрена возможность подать заявку через приложение Mi Community и в случае её одобрения принять участие в программе бета-тестирования программного обеспечения. Тестовая версия прошивки станет доступна в середине следующего месяца.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила