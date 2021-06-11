Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi анонсировала обновлённую глобальную прошивку MIUI 12.5

Тесты начнутся в июле, а все пользователи получать обновление в конце лета.
[ ] для раздела Блоги
+
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi выслушала критику от пользователей, которым не понравилось программное обеспечение MIUI 12.5 Global ROM. Главные причины для недовольства – плохая поддержка, низкая скорость распространения обновлений и урезанная функциональность в сравнении с китайской оболочкой. Производитель принял во внимание пожелания и анонсировал обновлённую глобальную прошивку MIUI 12.5.

реклама

Ввиду номера программного обеспечения многие пользователи считают MIUI 12.5 промежуточной версией оболочки между MIUI 12 и MIUI 13. Сейчас китайская компания готовит к выходу промежуточную сборку самой MIUI 12.5 Global ROM. Причём она будет доступна в нескольких версиях.

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

По словам производителя, для внедрения новых функций разработчикам потребуется время. Поэтому первые версии обновлённой оболочки MIUI 12.5 будут ориентированы на исправление неполадок. Официально стало известно, что программное обеспечение устранит системные сбои, эффект чёрного экрана при снятии блокировки и внезапные перезагрузки смартфонов.

Также разработчики решат проблему зависаний некоторых моделей при открытии или закрытии приложений. Из остального отметим улучшение работы сканера отпечатков пальцев и налаживание работы анимации в сторонних приложениях.

реклама

Обновлённая глобальная прошивка MIUI 12.5 станет доступна всем пользователям в конце лета текущего года. Однако, для нетерпеливых предусмотрена возможность подать заявку через приложение Mi Community и в случае её одобрения принять участие в программе бета-тестирования программного обеспечения. Тестовая версия прошивки станет доступна в середине следующего месяца.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
2
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
27
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
21
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
35
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 44
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Старт продаж GeForce RTX 3070Ti за 57 000 рублей в DNS завершился провалом - видеокарты уже на Авито
87
В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
64
DNS готовит большую распродажу GeForce RTX 3070 Ti по низким ценам специально для геймеров РФ
46
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 43 актуальных смартфона от 9 июня 2021
+
Майнить Эфир на видеокартах можно будет ещё 2-3 года – переход на Ethereum 2 снова откладывается
35
12 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
2
В DNS стартовала распродажа GeForce RTX 3070 Ti по близким к рекомендованным ценам
44
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
55
Финальный тест RTX 3080Ti в добыче 11 криптовалют - карта майнит 200$/месяц и не достанется геймерам
+
Основатель Ethereum рассказал о перспективах Dogecoin и о том, как он заработал на монете $4 млн
13
Украинские майнеры разместили ферму с видеокартами в сарае и нелегально подключили к трансформатору
19
Видеокарты GeForce RTX 3070 от ASUS, MSI, Palit и Gigabyte резко подешевели: скидки до 17 000 рублей
21
В Epic Games Store раздают шутер Control и подписку Discord Nitro
10
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье, а релиз осенью
198
Авторы Escape from Tarkov показали «Улицы Таркова» — самую амбициозную локацию в игре
10
34 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 на MIUI 12 и MIUI 12.5
3
Исходный код Cyberpunk 2077 попал в открытый доступ
+
В российских магазинах стартовали продажи новейших видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti - смотрим цены
16
В ДНС старт продаж новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti опять окончился неудачей
19
24-ядерные Intel Raptor Lake будут бороться с AMD Zen 4, Alder Lake дебютируют в октябре — инсайд
51

Популярные статьи

Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
85
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
21
ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой
3
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
46
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
19
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
2

Сейчас обсуждают

Дедувка Морощщщ
14:39
Что плохого в том, чтобы убивать либерах? Почему для этого нужно быть фашистом? Когда ты таракана тапком убиваешь или комара, никто же тебя фашистом не называет.
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
Андрей Белый
14:37
Ждем на торентах
Королевская битва в Fallout 76 закрывается в сентябре
Антон Конкин
14:37
"У работяг, за халявные заработки". Что мешает работяге наладить ферму и получать доп заработок? И на счёт халявы ты не прав. Попробуй собери риг. Пройди весь путь от выбора комплектующих для рига и е...
Цены на видеокарты продолжают падать - NVIDIA RTX 3080 распродают с огромными скидками до 75000 руб
Дедувка Морощщщ
14:35
Heil Ukraine! Helder Heil!
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
Asa Asaeevich
14:31
А ты тоже миллиардер? Или хочешь на них ровнятся? Может ты все таки человек с завода взявший кредит на ферму? Наехать на других с коментов о заводе не сложно, что собственно говорит о низком интеллект...
В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
Likvidator Shokk
14:31
Майнинг это фальшивомонетничество, должны отлавливать и вводить уголовную ответственность за это. Чем быстрее все страны это запретят тем легче будет выходить из нарастающего кризиса. А если это продо...
В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
x.7
14:27
А пока ты сжег только свой пердак)
В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
Каа
14:25
Играл именно в начале, пока мир не изучил - было интересно. Дальнейшие глупости совершенно не интересны, поэтому более не играю.
Королевская битва в Fallout 76 закрывается в сентябре
Дедувка Морощщщ
14:25
Мразь она и в Африке - мразь.
Старт продаж GeForce RTX3070Ti за 57 000 рублей в DNS завершилась провалом - видеокарты уже на Авито
Дедувка Морощщщ
14:25
Раз на свой счёт принял, значит задело.
Старт продаж GeForce RTX3070Ti за 57 000 рублей в DNS завершилась провалом - видеокарты уже на Авито
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем