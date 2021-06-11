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Криптовалюта Chia (XCH), для добычи которой используются жёсткие диски, появилась в начале прошлого месяца. В середине мая текущего года примерно за неделю подорожала с 600 долларов почти в три раза. Но после пробития отметки 1 600 долларов стоимость новой цифровой валюты устремилась вниз.

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К началу четвёртой недели мая цена Chia упала до 700 долларов, с которых всё начиналось в первых числах минувшего месяца. Затем она временно подскочила примерно на 100 долларов, но ненадолго, после чего вновь устремилась вниз. Сегодня, 11 июня 2021 года, стоимость XCH опустилась до абсолютного минимума и даже успела несколько раз его обновить.

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Рано утром цена Chia составляла 501 доллар, но на момент написания материала она поднялась до 506 долларов. На фоне резкого падения стоимости криптовалюты в России начал сокращаться спрос на HDD-накопители. В результате цена жёстких дисков начала снижаться вслед за курсом Chia.

Например, один из HDD компании Western Digital объёмом 4 ТБ подешевел сразу на 42%. Сейчас модель Purple WD40PURZ можно купить за 13 350 рублей вместо 22 990 рублей, которые просили за неё совсем недавно. Версия вместимостью 6 ГБ Purple WD62PURZ от Western Digital подешевела примерно на 15 000 рублей и стоит 24 040 рублей на момент написания материала.

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Ещё сильнее подешевела модель Seagate Barracuda на 8 ТБ. Сейчас жёсткий диск американской компании можно приобрести менее чем за 32 000 рублей вместо 49 990 рублей. Но больше всех потерял в цене HDD-накопитель Red Plus WD60EFZX объёмом 6 ТБ производства Western Digital. Он доступен за 24 740 рублей с учётом скидки в размере около 22 000 рублей.

Все четыре вышеупомянутых жёстких диска исполнены в форм-факторе 3.5” и поддерживают интерфейс SATA III. Энергопотребление накопителей в рабочем режиме не превышает 7 Вт.