Видеокарты GeForce RTX 3090 вернулись в продажу в России по цене от 342 990 рублей
Под конец второго квартала 2021 года видеокарты нового поколения всё же появляются в продаже. Правда, их стоимость всё равно остаётся далека от рекомендованной. В магазине «Ситилинк» уже доступно пять флагманских графических адаптеров в исполнении MSI, Gigabyte и Palit на базе GeForce RTX 3090.
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Дешевле всех стоит Palit GeForce RTX 3090 GameRock. Эта модель обойдётся в 342 990 рублей. Она может похвастаться графическим процессором с частотой 1 395-1 740 МГц. Видеокарта потребляет 370 Вт и требует БП мощностью от 850 Вт. Схема разъёмов дополнительного питания 8 + 8 + 8 pin. Карта занимает три слота на материнской плате. Ускоритель обладает одним портом HDMI 2.1 и тремя DP 1.4a.
Вторая модель – MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC с пиковой частотой 1 725 МГц. В видеокарте установлена система охлаждения на три слота с тремя вентиляторами. Пиковое потребление составляет 350 Вт, а рекомендуемая производителем мощность блока – 750 Вт. Модель имеет два разъёма 8 pin. Обойдётся ускоритель в 349 990 рублей.
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Третья видеокарта, доступная в «Ситилинк», называется Gigabyte GeForce RTX 3090 VISION OC. Её можно купить за 350 990 рублей. За эти деньги пользователь получает GPU с частотой до 1 755 МГц, три DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1. Для дополнительного питания установлено два 8-контактных разъёма. Также отметим необходимость установки БП на 750 Вт и трёхслотовую систему АО с тремя вентиляторами.
В 353 990 рублей обойдётся ещё одно решение в исполнении тайваньской компании Gigabyte – AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB. Видеокарта оборудована GPU с Boost-частотой 1 785 МГц, двумя 8-контактными разъёмами и двухслотовой системой водяного охлаждения. При этом в комплект входит лишь водоблок. Также отметим по три разъёма HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a.
Наконец, самая дорогая модель из доступных в магазине «Ситилинк» – AORUS GeForce RTX 3090 XTREME. Она тоже принадлежит компании Gigabyte. Стоимость составляет 375 990 рублей. Ускоритель оснащается GPU с частотой до 1 860 МГц. Ускорителю нужен блок питания мощностью от 850 Вт. Также стоит отметить три разъёма 8 pin, HDMI 2.1 и DP 1.4a.
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Напомним, что GeForce RTX 3090 представили во второй половине прошлого года. Референсную модель американская компания NVIDIA оценила примерно в 1 500 долларов, что эквивалентно почти 110 000 рублей. Как видим, сейчас нужно отдать примерно на 250% больше, чтобы купить ускоритель на базе GeForce RTX 3090.
Сама видеокарта имеет 8-ядерный GPU GA 102 с 10 496 ядрами CUDA. С чипом соединена VRAM стандарта GDDR6X в объёме 24 ГБ. Память трудится на частоте 1 219 МГц, а максимальная пропускная способность составляет 936,2 ГБ/сек.
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