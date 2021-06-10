Россияне вошли в пятёрку по объёму дохода от Bitcoin в 2020 году
Аналитическое агентство Chainanalysis опубликовало рейтинг 25 государств, на территории которых было сгенерировано больше всего дохода от криптовалюты Bitcoin в 2020 году. Российская Федерация замкнула пятёрку лидеров, уступив лишь Соединённым Штатам, Китаю, Японии и Великобритании.
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По итогам 2020 года российские инвесторы получили доход в размере порядка 630 млн долларов, существенно уступив американским «коллегам», которыми за год было сгенерировано почти 4,1 млрд долларов. Китайские пользователи от торговли Bitcoin получили 1,15 млрд долларов, японские – 930 млн долларов, а британские – 830 млн долларов.
Лишь на 20 млн долларов от России в рейтинге отстала Германия, а от неё на столько же Франция. Замыкают топ-10 Испания, Южная Корея и Украина с результатом 460 млн долларов, 420 млн долларов и 390 долларов соответственно. При этом 390 млн долларов дохода от операций с Bitcoin также было сгенерировано в Нидерландах.
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На последнем месте обосновался Таиланд (170 млн долларов). Также в рейтинге есть Канада (360 млн долларов), Вьетнам (350 млн долларов), Турция (340 млн долларов), Италия (320 млн долларов), Бразилия (290 млн долларов), Чешская Республика (250 млн долларов), Индия, Австралия, Польша (все – по 230 млн долларов), Аргентина, Швейцария (обе – по 190 млн долларов), Тайвань и Бельгия (обе – по 180 млн долларов).
Заметим, что в начале текущей неделе на криптовалютных биржах был зафиксирован чистый отток в размере 22 550 Bitcoin, что является самым высоким показателем начиная со 2 ноября прошлого года. В настоящее время стоимость одной монеты BTC составляет чуть более 36 400 долларов, хотя ещё вчера цена основной криптовалюты падала до 32 000 долларов.
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