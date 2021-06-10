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Китайская компания Xiaomi недавно анонсировала смартфоны Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G для местного рынка. Несмотря на то, что новое поколение включает лишь две модели, оно оказалось популярнее устройств Redmi Note 9, которых в Китае было презентовано три.

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1 июня 2021 года новинки поступили в продажу. Полмиллиона смартфонов компания смогла реализовать лишь за час. Связано это с тем, что старт продаж был приурочен к распродаже 618. Ожидаемо, темпы со временем упали, но семейство Redmi Note 10 5G разошлось тиражом 1 млн штук за девять дней. Моделям прошлого поколения для этого понадобилось почти две недели.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 5G для Китая является аналогом одноимённой международной версии, но стоит примерно вдвое дешевле. Отличия – отсутствие вспомогательного 2-мегапиксельного датчика изображения и увеличенные объёмы памяти. Смартфон оборудован чипсетом Dimensity 700, 90-герцевым дисплеем и аккумулятором на 5 000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а основной – 48 Мп + 2 Мп. Цена в Китае стартует со 155 долларов, а в Европе – со 199 евро (240 долларов).

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Redmi Note 10 Pro 5G – полноценная новинка на 6-нанометровой однокристальной системе Dimensity 1100. В смартфоне установлена основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронталка построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения. Модель оборудована 6,6-дюймовой матрицей формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Его прикрывает стекло Gorilla Glass Victus.

В смартфоне установлен встроенный аккумулятор на 5 000 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой. Также есть стереофонические динамики, защита от воды по стандарту IP53, а стоимость в Китае стартует с отметки 235 долларов. В третьем квартале текущего года новинка появится на международном рынке как Xiaomi POCO X3 GT.

В завершение добавим, что девятое поколение включает модели Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Версия Pro в «первозданном» виде доступна только в Китае и Индии (Xiaomi Mi 10i), а во всех остальных странах она продаётся как Xiaomi Mi 10T Lite без 108-мегапиксельной основной камеры. Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 5G добрались до российского рынка и продаются как Redmi 9T и Redmi Note 9T соответственно.

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Первая модель сейчас в России стоит 14 000-16 000 рублей, а вторая – примерно 18 000-20 000 рублей в зависимости от комплектации. Оба смартфона доступны с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ.