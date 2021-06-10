Xiaomi Redmi Note 10 5G бьют рекорды продаж в Китае
Китайская компания Xiaomi недавно анонсировала смартфоны Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G для местного рынка. Несмотря на то, что новое поколение включает лишь две модели, оно оказалось популярнее устройств Redmi Note 9, которых в Китае было презентовано три.
реклама
1 июня 2021 года новинки поступили в продажу. Полмиллиона смартфонов компания смогла реализовать лишь за час. Связано это с тем, что старт продаж был приурочен к распродаже 618. Ожидаемо, темпы со временем упали, но семейство Redmi Note 10 5G разошлось тиражом 1 млн штук за девять дней. Моделям прошлого поколения для этого понадобилось почти две недели.
Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 5G для Китая является аналогом одноимённой международной версии, но стоит примерно вдвое дешевле. Отличия – отсутствие вспомогательного 2-мегапиксельного датчика изображения и увеличенные объёмы памяти. Смартфон оборудован чипсетом Dimensity 700, 90-герцевым дисплеем и аккумулятором на 5 000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а основной – 48 Мп + 2 Мп. Цена в Китае стартует со 155 долларов, а в Европе – со 199 евро (240 долларов).
реклама
Redmi Note 10 Pro 5G – полноценная новинка на 6-нанометровой однокристальной системе Dimensity 1100. В смартфоне установлена основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронталка построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения. Модель оборудована 6,6-дюймовой матрицей формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Его прикрывает стекло Gorilla Glass Victus.
В смартфоне установлен встроенный аккумулятор на 5 000 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой. Также есть стереофонические динамики, защита от воды по стандарту IP53, а стоимость в Китае стартует с отметки 235 долларов. В третьем квартале текущего года новинка появится на международном рынке как Xiaomi POCO X3 GT.
В завершение добавим, что девятое поколение включает модели Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Версия Pro в «первозданном» виде доступна только в Китае и Индии (Xiaomi Mi 10i), а во всех остальных странах она продаётся как Xiaomi Mi 10T Lite без 108-мегапиксельной основной камеры. Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 5G добрались до российского рынка и продаются как Redmi 9T и Redmi Note 9T соответственно.
реклама
Первая модель сейчас в России стоит 14 000-16 000 рублей, а вторая – примерно 18 000-20 000 рублей в зависимости от комплектации. Оба смартфона доступны с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила