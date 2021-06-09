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12 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11

Вышли глобальная, европейская, российская и китайская прошивки.
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Компания Xiaomi ускорила темпы распространения обновления прошивки MIUI до актуальной версии. На днях MIUI 12.5 Stable стала доступна для дюжины смартфонов в разных регионах. Десять из них получили первую стабильную оболочку, а ещё две модели обзавелись актуальной сборкой, устраняющей обнаруженные ранее неполадки.

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Увы, на российском рынке производитель пока не спешит рассылать обновление программного обеспечения. На прошлой неделе российская MIUI 12.5 Stable вышла для Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Lite 5G, а ещё ранее апдейтом обзавёлся POCO F3. На этой неделе к ним присоединилась лишь одна модель – Redmi Note 10S на чипе Helio G95. Причём она официально в России ещё не продаётся. Номер прошивки – v12.5.3.0.RKLRUXM (скачать).

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В Европе впервые программное обеспечение MIUI 12.5 Stable стало доступно для флагмана Xiaomi Mi 10 на чипе Snapdragon 865 прошлого поколения и для модели среднебюджетного класса Redmi Note 9T на Dimensity 800U с поддержкой сетей 5G.

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Оба смартфона официально продаются в России, поэтому пользователи уже могут проверить наличие обновления в настройках. Для Xiaomi Mi 10 апдейт рассылается пока что исключительно «по воздуху». Номер – v12.5.1.0.RJBEUXM. А вот для Redmi Note 9T стабильную прошивку уже можно скачать и установить вручную. Номер ПО – v12.5.1.0.RJEEUXM.

Теперь перейдём к глобальной версии оболочки. Третий апдейт вышел на Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Обновление имеет номер v12.5.3.0.RKFMIXM (скачать). Это уже полноценная стабильная прошивка, которая доступна всем пользователям, лишившись статуса Stable Beta.

Первое глобальное стабильное обновление пришло на POCO X3 Pro. Это дебютный и пока единственный смартфон на базе чипсета Snapdragon 860 с поддержкой 5G. В России он тоже продаётся официально. Номер первой прошивки – v12.5.1.0.RJUMIXM (скачать). Redmi Note 9T – тоже в списке. Ему «прилетело» обновление программного обеспечения v12.5.2.0.RJEMIXM (скачать).

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Впервые MIUI 12.5 Stable обзавелись Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. В этих моделях на европейский рынок вышла 108-мегапиксельная камера в конце 2019 года. В России они были доступны официально, но уже сняты с продажи. Пока что обновление рассылается исключительно «по воздуху». Номер оболочки – v12.5.1.0.RFDMIXM.

И в завершение заглянем в Китай. Там более актуальную сборку MIUI 12.5 получил игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition на процессоре Dimensity 1200. Также компания наконец-то выпустила стабильную локальную прошивку для Black Shark 3, Black Shark 3 Pro и Black Shark 3S. Все двенадцать моделей, о которых мы написали, уже работают на базе операционной системы Android 11.

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