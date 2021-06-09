Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За выпуск смартфонов Vertu уже давно отвечает китайский офис компании. Полноценных новинок он не выпускает, зато пытается радовать перелицованными версиями других смартфонов. Некоторое время назад под брендом Vertu вышли Royole FlexPai 2 и Hisense U30, а сегодня компания представила модель класса «люкс» под странным названием iVertu 5G.

реклама

Новинка является модификацией флагмана ZTE Axon 30 Pro, который был анонсирован весной 2021 года. От модели ZTE позаимствовали практически всё – от камер до аппаратной платформы. Без отличий всё же не обошлось, но о них мы поговорим чуть позже.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

iVertu 5G оснащается 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Новинка доступна лишь в одной комплектации, в которой к 12 ГБ ОЗУ предусмотрен встроенный флеш-накопитель, способный вмещать 512 ГБ данных. Это первое отличие от ZTE Axon 30 Pro, который продаётся в конфигурациях с 6-8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ ПЗУ.

На тыльной панели iVertu 5G установлена основная камера разрешением 64 Мп + 64 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Телеобъектив отсутствует, а второй сенсор на 64 Мп установлен в ультраширокоугольном модуле с углом захвата 120 градусов. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 к/сек. Для селфи на лицевой панели обосновалась 16-мегапиксельная фронтальная камера.

реклама

В новинке используется панель Super AMOLED формата Full HD+, в которую интегрирован биометрический сенсор. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц и соответствует стандарту HDR10+. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Прикрывает её стекло Gorilla Glass пятого поколения.

За автономность iVertu 5G отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4 200 мА*ч. У ZTE Axon 30 Pro она поддерживает 55-ваттную подзарядку. О быстрой зарядке в новинке не говорится ни слова. Из остального отметим USB-C, Wi-Fi 6 и операционную систему Android 11.

Второе отличие нового смартфона от оригинальной модели ZTE – материал тыльной стороны. Вместо стеклянной панели используется кожа крокодила. Стоимость iVertu 5G составила порядка 6 300 долларов. Также есть и более доступная версия – за 2 300 долларов. В ней задник оформлен телячьей кожей.