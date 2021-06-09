Apple пришлось выплатить многомиллионную компенсацию за слитые в Сеть фото и видео 18+
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При каждом удобном случае американская компания Apple не забывают упомянуть о том, что ценит конфиденциальность пользователей и делает всё от неё зависящее для повышения уровня безопасности данных её клиентов. Но несмотря на все предпринятые меры, время от времени производитель из Калифорнии попадает в неприятные ситуации. Одна из таких произошла ещё в 2016 году с американской студенткой, но разрешилась только спустя пять лет, причём в пользу клиентки.
На тот момент 21-летняя девушка отнесла в авторизованный сервисный центр Apple свой смартфон. Однако, спустя несколько дней она увидела на своей странице в социальной сети Facebook несколько фотоснимков и видеороликов откровенного характера. Естественно, после этого она подала на Apple в суд, обвинив производителя из Купертино во вторжении в личную жизнь и причинении эмоциональной травмы.
Ремонтом смартфона занимался мастер из компании Pegatron. Несмотря на это, Apple признала вину своего подрядчика и выплатила «многомиллионную» компенсацию. Сумма не уточняется. Изначально адвокаты требовали 5 млн долларов. Также отмечается, что в ходе внутреннего расследования было уволено двух сотрудников, которые оказались причастными к сливу в Facebook откровенных фотографий клиентки.
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