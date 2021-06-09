Honor 50 Pro получит шесть камер, а Honor 50 – пять
Компания Honor на следующей неделе представит смартфоны Honor 50 и Honor 50 Pro. Они были официально анонсированы два дня назад, 7 июня 2021 года. Как мы и предположили тогда, между анонсом и презентацией мы узнаем о моделях многое. Например, сейчас в Сеть утекла информация о камерах каждого устройства.
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Начнём с младшей модели, Honor 50. Она станет первым в мире смартфоном на базе нового 6-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 778G. Чип имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения и пиковую частоту 2,4 ГГц. За графику в однокристальной системе отвечает ускоритель Adreno 642L.
В Honor 50 будет установлена Quad-камера разрешением 50 Мп + 13 Мп + 8 Мп + ToF. Времяпролётная камера 3D ToF позволит более точно размывать задний фон в режиме реального времени. В главном модуле 50-мегапиксельный датчик изображения будет соединён с объективом с диафрагмой f/1,8.
8-мегапиксельный телеобъектив будет дополнен оптикой со светосилой f/2,4. Кратность оптического зума составит 3x. В ультраширокоугольной камере мы увидим оптику с углом захвата около 120 градусов и апертурой f/2,2. Также отметим поддержку 4K ULTRA HD с частотой 60 к/сек и оптическую стабилизацию. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.
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В Honor 50 Pro тоже будет установлена четырёхмодульная основная камера с поддержкой 4K UHD при 60 к/сек и оптической стабилизацией изображения. Единственным отличием станет основной модуль. Его разрешение составит 108 Мп вместо 50 Мп. Во фронтальной камере компанию сенсору на 32 Мп составит 8-мегапиксельный датчик изображения, дополненный ультраширокоугольной оптикой с углом захвата 108 градусов.
По новым данным, Honor 50 Pro тоже будет оснащаться 6-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 778G. Хотя раньше старшей версии приписывали более мощную мобильную платформу Snapdragon 888, которая выполняется по нормам технологии 5 нм. При этом версия Pro сможет похвастаться 100-ваттной быстрой зарядки. Рекорд индустрии – 120 Вт, но 100 Вт является самым высоким значением в смартфонах Huawei и Honor.
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Обе новинки будут полноценно представлены 16 июня 2021 года. О ценах всё ещё информации нет. В продаже Honor 50 и Honor 50 Pro появятся с прошивкой Magic UI 5.0 на базе операционной системы Android 11. На мировом рынке смартфоны будут продаваться с предустановленными сервисами Google.
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