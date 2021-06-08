Опубликованы результаты тестов NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в играх и майнинге
Компания NVIDIA недавно представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070. В скором времени в Сети появятся детальные обзоры младшей новинки, а тем временем один из пользователей опубликовал в Сети результаты тестов NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Он испытал видеокарту в играх и в добыче криптовалюты.
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Начнём с майнинга. GeForce RTX 3070 Ti использовали для добычи цифровой валюты Ethereum. В майнинге новая видеокарта смогла выдать 40 MH/s. Оптимизировав настройки, пользователю удалось повысить производительность на 5 MH/s.
Естественно, в играх GeForce RTX 3070 Ti превосходит модель GeForce RTX 3070, показывая результаты почти на уровне GeForce RTX 3080. Например, в Assassin’s Creed Valhalla новинка оказалась на 7,41% мощнее, чем GeForce RTX 3070, уступив при этом чуть менее 2% модели GeForce RTX 3080.
А вот в Borderlands 3 ситуация кардинально меняется. В разрешении 2K GeForce RTX 3070 Ti выдаёт около 91 FPS, превосходя GeForce RTX 3070 почти на 10%. В свою очередь GeForce RTX 3080 оказалась почти на 33% мощнее младшей модели, выдавая свыше 108 FPS. Такое же положение дел и при разрешении 4K ULTRA HD.
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В синтетике GeForce RTX 3070 Ti тоже уверено расположилась между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. В Time Spy она превосходит первую на 9,44% и отстаёт от второй на 18,01%. В Time Spy Extreme показатели практически такие же. Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже.
Напомним, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti оснащена 8-нанометровым GPU GA104 с 6 144 потоковыми процессорами. Видеочип работает на частоте от 1 575 МГц до 1 770 МГц. В видеокарте используется VRAM стандарта GDDR6X в объёме 8 ГБ. Эффективная частота составляет 19 ГГц, а пропускная способность – 608,3 ГБ/сек.
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