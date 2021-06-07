Жёсткие диски ощутимо падают в цене – Toshiba X300 объёмом 14 ТБ подешевел на 30 000 рублей
В России наблюдается падение цен на жёсткие диски. В этой заметке мы расскажем о четырёх моделях, которые в магазине «Ситилинк» сильно подешевели. Размер скидки достигает 30 000 рублей.
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На столько подешевела модель Toshiba X300 вместимостью 14 ТБ. Сейчас её цена составляет 67 310 рублей вместо 97 990 рублей. Жёсткий диск в форм-факторе 3.5” поддерживает интерфейс SATA III. Потребляемая мощность накопителя достигает 6,77 Вт. Скорость вращение шпинделя – 7 200 оборотов в минуту.
Модель WD Purple WD40PURZ на 4 ТБ можно купить в магазине «Ситилинк» со скидкой 8 500 рублей. Новая стоимость жёсткого диска составляет 14 490 рублей вместо 22 990 рублей. HDD также поддерживает интерфейс SATA III и имеет форм-фактор 3.5”. Скорость вращения шпинделя – 5 400 оборотов в минуту.
Третья модель, которая доступна со скидкой, называется WD Purple WD62PURZ. Вместимость HDD в форм-факторе 3.5” составляет 6 ТБ. Обойдётся модель в 24 290 рублей в магазине «Ситилинк» с учётом скидки размером 14 700 рублей. Скорость вращения шпинделя – 5 640 об/мин.
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Наконец, четвёртый HDD-накопитель – WD Red Plus RD60EFZX вместимостью 6 ТБ. Жёсткий диск, потребляющий 6,2 Вт, раньше стоил 46 990 рублей. Обновлённая стоимость накопителя составляет 37 610 рублей после прайс-ката. Скорость вращения шпинделя – 5 640 оборотов в минуту.
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