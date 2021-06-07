Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE будет стоить свыше 600 долларов
Компания Samsung этим летом анонсирует доступный флагманский смартфон. Он будет называться Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Он станет упрощённой версией модели Galaxy S21, которая вышла в начале текущего года. На просторах всемирной паутины появилась информация о том, сколько грядущая новинка будет стоить.
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Смартфон будет оснащаться 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888 практически во всех странах мира. Однако, в Европе будет продаваться версия на базе однокристальной системы Exynos 2100. Чип Samsung тоже выполнен по нормам технологии 5 нм.
В Южной Корее стоимость Samsung Galaxy S21 Fan Edition в начальной модификации со 128 ГБ встроенной памяти составит 700 000 южнокорейских вон или 630 долларов США. Также будет доступна версия с накопителем на 256 ГБ по цене 800 000 вон или 720 долларов США. В обоих случаях предусмотрено 8 ГБ ОЗУ.
Samsung Galaxy S21 FE обещают 120-герцевый дисплей AMOLED формата Full HD+. Панель обзаведётся интегрированным биометрическим датчиком, а в отверстии будет установлена 32-мегапиксельная фронталка. Разрешение основной камеры составит 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп.
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Ожидается, что грядущая новинка поступит в продажу с предустановленной прошивкой One UI 3.5, которую представят летом вместе с флагманом Samsung Galaxy Z Fold 3. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11.
Напомним, что в России сейчас продаётся Samsung Galaxy S20 Fan Edition. В магазине «Ситилинк» модель доступна по цене 51 990 рублей или 42 990 рублей в зависимости от модификации. Более доступный вариант предлагается пользователям 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Топовая версия получила хранилище вместимостью 256 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти.
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