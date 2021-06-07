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Компания Samsung этим летом анонсирует доступный флагманский смартфон. Он будет называться Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Он станет упрощённой версией модели Galaxy S21, которая вышла в начале текущего года. На просторах всемирной паутины появилась информация о том, сколько грядущая новинка будет стоить.

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Смартфон будет оснащаться 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888 практически во всех странах мира. Однако, в Европе будет продаваться версия на базе однокристальной системы Exynos 2100. Чип Samsung тоже выполнен по нормам технологии 5 нм.

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В Южной Корее стоимость Samsung Galaxy S21 Fan Edition в начальной модификации со 128 ГБ встроенной памяти составит 700 000 южнокорейских вон или 630 долларов США. Также будет доступна версия с накопителем на 256 ГБ по цене 800 000 вон или 720 долларов США. В обоих случаях предусмотрено 8 ГБ ОЗУ.

Samsung Galaxy S21 FE обещают 120-герцевый дисплей AMOLED формата Full HD+. Панель обзаведётся интегрированным биометрическим датчиком, а в отверстии будет установлена 32-мегапиксельная фронталка. Разрешение основной камеры составит 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп.

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Ожидается, что грядущая новинка поступит в продажу с предустановленной прошивкой One UI 3.5, которую представят летом вместе с флагманом Samsung Galaxy Z Fold 3. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11.

Напомним, что в России сейчас продаётся Samsung Galaxy S20 Fan Edition. В магазине «Ситилинк» модель доступна по цене 51 990 рублей или 42 990 рублей в зависимости от модификации. Более доступный вариант предлагается пользователям 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Топовая версия получила хранилище вместимостью 256 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти.