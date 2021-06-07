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По его словам, падение курса Bitcoin с 65 000 долларов до 35 000 долларов – это ещё не конец. Аналитик уверен, что стоимость главной цифровой валюты ещё опустится до 30 000 долларов вновь. Мало того, Джурриен Тиммер не исключает того, что в падение не остановится на 30 000 долларов. Хотя он уверен, что большая часть обвала уже позади. Но всё же в дальнейшем цена Bitcoin и может упасть до 23 000 долларов впервые с конца прошлого года. К слову, неделю назад аналитики JPMorgan Chase высказали предположение, что стоимость криптовалюты может опуститься до 24 500 долларов.

Напомним, что Bitcoin начал резко дорожать в конце прошлого года. В конце осени стоимость одной монеты составляла порядка 17 000 долларов, а за полтора месяца она выросла более чем вдвое, добравшись почти до 41 000 долларов. Пик пришёлся на середину апреля текущего года. Тогда кратковременно Bitcoin стоил примерно 64 500 долларов.

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Сейчас цена одной монеты составляет чуть более 36 000 долларов. Стоимость колеблется в диапазоне 35 000-40 000 долларов уже почти три недели после резкого обвала, когда Bitcoin подешевел примерно за две недели с 57 000 долларов до 38 000 долларов.