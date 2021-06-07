Аналитики прогнозируют Bitcoin падение до 23 000 долларов
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По его словам, падение курса Bitcoin с 65 000 долларов до 35 000 долларов – это ещё не конец. Аналитик уверен, что стоимость главной цифровой валюты ещё опустится до 30 000 долларов вновь. Мало того, Джурриен Тиммер не исключает того, что в падение не остановится на 30 000 долларов. Хотя он уверен, что большая часть обвала уже позади. Но всё же в дальнейшем цена Bitcoin и может упасть до 23 000 долларов впервые с конца прошлого года. К слову, неделю назад аналитики JPMorgan Chase высказали предположение, что стоимость криптовалюты может опуститься до 24 500 долларов.
Напомним, что Bitcoin начал резко дорожать в конце прошлого года. В конце осени стоимость одной монеты составляла порядка 17 000 долларов, а за полтора месяца она выросла более чем вдвое, добравшись почти до 41 000 долларов. Пик пришёлся на середину апреля текущего года. Тогда кратковременно Bitcoin стоил примерно 64 500 долларов.
Сейчас цена одной монеты составляет чуть более 36 000 долларов. Стоимость колеблется в диапазоне 35 000-40 000 долларов уже почти три недели после резкого обвала, когда Bitcoin подешевел примерно за две недели с 57 000 долларов до 38 000 долларов.
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