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В середине мая текущего года компания Sony совместно с Nike выпустила кроссовки PG 5 стоимостью 120 долларов в стилистике PlayStation 5. Сейчас же стало известно о сотрудничестве японского технологического гиганта с французским модным домом Balenciaga.

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Продуктом их партнёрства стала новая линейка одежды, в рамках которой анонсированы носки, бейсболка, две футболки и худи в стилистике Sony PlayStation 5. Часть из новинок стоит дороже, чем сами игровые консоли нового поколения.

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Например, за худи нужно отдать 875 долларов (64 000 рублей), а за футболку – 675 долларов (49 000 рублей). Футболка предлагается в чёрном и красном цветах. При этом на момент написания материала на официальном сайте Balenciaga в наличии осталась только красные футболки, в то время как все чёрные уже были распроданы.

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Чуть дешевле стоит чёрная бейсболка. Её оценили в 495 долларов (36 000 рублей). Стоимость чёрных носков составила 150 долларов (11 000 рублей). Таким образом, чтобы полностью приодеться в новые вещи Balenciaga с логотипом PlayStation 5, нужно заплатить почти 2 200 долларов или 160 000 рублей.

Напомним, что Sony PlayStation 5 с дисководом оценили в 499 долларов / 499 евро / 46 990 рублей, а стоимость издания Digital Edition без Blu-ray привода составила 399 долларов / 399 евро / 37 990 рублей. Правда, в России в конце марта цена каждой консоли была повышена до 3 000 рублей.