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На днях мы писали о том, что компания Huawei в четыре этапа выпустит стабильную операционную систему HarmonyOS 2.0 примерно для сотни смартфонов, планшетных компьютеров и умных телевизоров. Компания Honor, несмотря на отделение от Huawei, тоже получит доступ к новой версии программного обеспечения.

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Но если Huawei уже начала распространять обновление среди почти двух десятков флагманских смартфонов, то вот обновления для моделей Honor придётся подождать почти полгода ещё. Первая волна запланирована на четвёртый квартал текущего года.

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С октября по декабрь включительно операционная система HarmonyOS 2.0 станет доступна 18 смартфонов и планшетов бренда. Большинство из них – флагманы разных поколений. В этот список войдут модели Honor 30 / 30S, Honor 30 Youth Edition, Honor 30 Pro / Pro+, Honor View 30 / View 30 Pro, Honor 20 / 20 Pro, Honor View 20 / View 20 MOSCHINO Edition и Honor Magic 2. Также в рамках первой волны новую версию программного обеспечения получат недорогие смартфоны Honor X10 / X10 Max, Honor Play4 /Play4 Pro и планшетные компьютеры Honor Pad V6 / X6.

Более старые модели обновятся на втором этапе. Он запланирован на первую половину следующего года. Среди флагманских смартфонов в рамках второй волны HarmonyOS 2.0 обзаведутся Honor 10, Honor 9, Honor View 10, Honor 9 и Honor Note 10.

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Кроме того, обновление «прилетит» следующим моделям: Honor Play / Play 3 / Play4T Pro, Honor 9X / 9X Pro, Honor 8X, Honor 20S / 20i / 20 Youth Edition и Honor 10 Youth Edition. Планшетные компьютеры тоже в списке – Honor Pad 5 8.0 и Honor Pad 5 10.1.

Заметим, что этот список актуален для китайского рынка. Планы по переходу с Magic UI на HarmonyOS 2.0 для международных версией смартфонов и планшетных компьютеров китайская компания объявит позже. Также любопытно то, что в официальном перечне устройств отсутствуют модели 2021 года Honor View 40, Honor View 40 Lite, Honor Tab 7, Honor Tablet X7, Honor Play 20, Honor Play 5T Youth Edition и Honor Play5.